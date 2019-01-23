Смартфон Zenfone Max Pro M2 появился на рынке Европы по цене в 300 евро
Тайваньская компания ASUS приняла решение завезти на рынок Европы свой новый смартфон Zenfone Max Pro M2 стоимостью в 300 евро. По этой причине ценник на предыдущую модель существенно снизился.
Представители ASUS представили осенью прошлого года новую модель смартфона Zenfone Max Pro M2 , после чего аппарат занял свое место на полках магазинов Индонезии, России и Индии. Теперь же новинка отправится покорять европейский рынок, что повлияет на резкое снижение на ценник его «младшего брата» Zenfone Max Pro M1. Что касается характеристик, то оба гаджета работают на «чистом» Android и могут похвастаться мощнейшей батареей емкостью 5000 мАч.
На данный момент на рынке Франции новинку можно приобрести за 300 евро, пока его приемник стоит дешевле на 100 евро. Zenfone Max Pro M2 получил процессор от Qualcomm Snapdragon 660, диагональ экрана 6,2 дюйма с соотношением сторон 19 на 9. Также аппарат выйдет в двух версиях памяти: 3/32 и 4/64. На тыльной стороне корпуса установлена двойная камера: 12 и 5 Мп, а фронтальная оснащена системой распознавания лиц.
Представители ASUS представили осенью прошлого года новую модель смартфона Zenfone Max Pro M2 , после чего аппарат занял свое место на полках магазинов Индонезии, России и Индии. Теперь же новинка отправится покорять европейский рынок, что повлияет на резкое снижение на ценник его «младшего брата» Zenfone Max Pro M1. Что касается характеристик, то оба гаджета работают на «чистом» Android и могут похвастаться мощнейшей батареей емкостью 5000 мАч.
На данный момент на рынке Франции новинку можно приобрести за 300 евро, пока его приемник стоит дешевле на 100 евро. Zenfone Max Pro M2 получил процессор от Qualcomm Snapdragon 660, диагональ экрана 6,2 дюйма с соотношением сторон 19 на 9. Также аппарат выйдет в двух версиях памяти: 3/32 и 4/64. На тыльной стороне корпуса установлена двойная камера: 12 и 5 Мп, а фронтальная оснащена системой распознавания лиц.
Технологии
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 12:55