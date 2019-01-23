Супермодель Адриана Лима рассталась с возлюбленным Метином Хара

Самый манящий ангел Victorias Secret Адриана Лима впервые показала своего избранника летом 2017 года во время отдыха на курорте Бодрум в Турции. 37-летняя супермодель и писатель попали в объективы папарацци в тот момент, когда держались за руки и обнимались на яхте. После этого Метин Хара стал публиковать снимки с любимой в Instagram, подписывая романтичными комментариями.Последний раз звезду подиума видели в компании бойфренда в 2018 году. Пара перестала публиковать общие фото в социальных сетях, что послужило поводом для слухов о разрыве Адрианы Лимы и Метина Хары, хотя ранее писатель заявлял, что бразильская красавица сделала его самым счастливым человеком.Неизвестно, кто стал инициатором расставания. 37-летняя Лима раньше писала в Instagram, что ждала такого мужчину как Метин Хара 35 лет и надеялась проживать с ним новую жизнь держась за руки. Поклонники звезды верят, что отношения у пары наладятся и о завершении красивого романа можно будет забыть.