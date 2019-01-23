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Супермодель Адриана Лима рассталась с возлюбленным Метином Хара

Адриана Лима рассталась с возлюбленным Метином Хара. Бразильская супермодель встречалась с турецким писателем полтора года, информирует Daily Mail.

Супермодель Адриана Лима рассталась с возлюбленным Метином Хара

Самый манящий ангел Victorias Secret Адриана Лима впервые показала своего избранника летом 2017 года во время отдыха на курорте Бодрум в Турции. 37-летняя супермодель и писатель попали в объективы папарацци в тот момент, когда держались за руки и обнимались на яхте. После этого Метин Хара стал публиковать снимки с любимой в Instagram, подписывая романтичными комментариями.

Последний раз звезду подиума видели в компании бойфренда в 2018 году. Пара перестала публиковать общие фото в социальных сетях, что послужило поводом для слухов о разрыве Адрианы Лимы и Метина Хары, хотя ранее писатель заявлял, что бразильская красавица сделала его самым счастливым человеком.
Супермодель Адриана Лима рассталась с возлюбленным Метином Хара

Неизвестно, кто стал инициатором расставания. 37-летняя Лима раньше писала в Instagram, что ждала такого мужчину как Метин Хара 35 лет и надеялась проживать с ним новую жизнь держась за руки. Поклонники звезды верят, что отношения у пары наладятся и о завершении красивого романа можно будет забыть.



 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 12:00

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