Porsche 911 восьмой генерации получил отличную управляемость на мокром асфальте





Авто наделили новыми силовыми агрегатами, а также разнообразными системами, обеспечивающими комфорт, а также безопасную езду. Чтобы обеспечить лучшую манёвренность авто в рамках мокрых дорожных поверхностей, в колесных арках его передней части были размещены специальные эффективные датчики, распознающие влагу на автотрассе, выводящие данные об этом непосредственно на приборную автомобильную панель. Затем водитель должен перевести ИИ в специальный предусмотренный режим. За счёт этого педаль газа получит большую линейность. При этом вектор тяги обеспечит больший крутящий момент на передние колеса машины. При скорости свыше 90 км/ч произойдёт автоматическое поднятие активного антикрыла. Эксперты отмечают, что в случае езды по мокрому дорожному асфальту намного плавнее осуществляется переключение передач, а также набор скорости.Разработчики Porsche отмечают, что новой функцией не ограничивается работа мотора, но этим не рекомендуется злоупотреблять. Автолюбители должны самостоятельно соблюдать осторожность при вождении во время снега, дождя, а также на льду.