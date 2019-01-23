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Porsche 911 восьмой генерации получил отличную управляемость на мокром асфальте

Представители французского бренда заявили, что авто версии Porsche 911 восьмой генерации получили отличную управляемость во время движения по мокрому дорожному асфальту. В прошлом году премировали модель в рамках автосалона, проводимого в Лос-Анджелесе.

Porsche 911 восьмой генерации получил отличную управляемость на мокром асфальте

Авто наделили новыми силовыми агрегатами, а также разнообразными системами, обеспечивающими комфорт, а также безопасную езду. Чтобы обеспечить лучшую манёвренность авто в рамках мокрых дорожных поверхностей, в колесных арках его передней части были размещены специальные эффективные датчики, распознающие влагу на автотрассе, выводящие данные об этом непосредственно на приборную автомобильную панель. Затем водитель должен перевести ИИ в специальный предусмотренный режим. За счёт этого педаль газа получит большую линейность. При этом вектор тяги обеспечит больший крутящий момент на передние колеса машины. При скорости свыше 90 км/ч произойдёт автоматическое поднятие активного антикрыла. Эксперты отмечают, что в случае езды по мокрому дорожному асфальту намного плавнее осуществляется переключение передач, а также набор скорости.

Разработчики Porsche отмечают, что новой функцией не ограничивается работа мотора, но этим не рекомендуется злоупотреблять. Автолюбители должны самостоятельно соблюдать осторожность при вождении во время снега, дождя, а также на льду.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 12:46

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