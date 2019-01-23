Людмила Поргина рассказала, каким будет памятник Николаю Караченцову
Людмила Поргина рассказала, каким будет надгробный памятник Николаю Караченцову. В монументе супруга покойного актёра хотела бы запечатлеть сцену молитвы из "Юнона и Авось".
После смерти Караченцова 26 октября 2018 года на его могиле временно установили деревянный крест. Поргина, размышляя о характере умершего мужа, хочет сделать памятник светлым и лёгким, к примеру, из белого мрамора. На сегодняшний день актриса просматривает каталоги и ищет хорошего скульптора, который выполнит надгробный крест.
Также Поргиной хотелось бы как-то запечатлеть в камне сцену молитвы Караченцова из мюзикла "Юнона и Авось". Изображение либо вырежут на самом кресте, либо сделают отдельной фигурой. По поводу монумента артистка советуется со снохой и сыном.
Также Поргина собрала личные вещи покойного мужа, часть из которых раздала, а часть превратила в архив. Он может пригодиться, если в будущем кто-то снимет об актёре документальный фильм. Артистка готова помочь режиссёру с проектом.
Проживает вдова с собакой и кошками на даче. На память о муже у неё остались две его шубы для прогулок зимой. Остальная одежда досталась друзьям и церкви.
После смерти Караченцова 26 октября 2018 года на его могиле временно установили деревянный крест. Поргина, размышляя о характере умершего мужа, хочет сделать памятник светлым и лёгким, к примеру, из белого мрамора. На сегодняшний день актриса просматривает каталоги и ищет хорошего скульптора, который выполнит надгробный крест.
Также Поргиной хотелось бы как-то запечатлеть в камне сцену молитвы Караченцова из мюзикла "Юнона и Авось". Изображение либо вырежут на самом кресте, либо сделают отдельной фигурой. По поводу монумента артистка советуется со снохой и сыном.
Также Поргина собрала личные вещи покойного мужа, часть из которых раздала, а часть превратила в архив. Он может пригодиться, если в будущем кто-то снимет об актёре документальный фильм. Артистка готова помочь режиссёру с проектом.
Проживает вдова с собакой и кошками на даче. На память о муже у неё остались две его шубы для прогулок зимой. Остальная одежда досталась друзьям и церкви.