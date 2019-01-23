Ляйсан Утяшева рассказала про железное правило своей семьи





Ляйсан Утяшева и Павел Воля растят сына Роберта и дочку Софию, пользуясь при этом классическими методами воспитания. Что касается правила, которое никто из родителей не нарушает – нельзя кричать на детей. Как бы сильно этого не хотелось, нужно удалиться из помещения и сделать глубокий вдох и выдох, чтобы снизить накал эмоций и не навредить ребенку. Также звездные родители стараются не баловать своих наследников дорогими презентами.По мнению Ляйсан Утяшевой, дети должны знать, что их родители всегда с ними рядом. И это самое лучшее, что папа и мама могут им дать. Моменты совместного времяпровождения делают всех членов семьи самыми счастливыми на планете.