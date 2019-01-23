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Ляйсан Утяшева рассказала про железное правило своей семьи

Российская спортсменка и супруга резидента Comedy Club Павла Воли Ляйсан Утяшева рассказала, что в их семье несколько правил по воспитанию детей и одно из них железное. К тому же вместо гаджетов в звездном семействе предпочитают прогулки, игры и общение.

Ляйсан Утяшева рассказала про железное правило своей семьи

Ляйсан Утяшева и Павел Воля растят сына Роберта и дочку Софию, пользуясь при этом классическими методами воспитания. Что касается правила, которое никто из родителей не нарушает – нельзя кричать на детей. Как бы сильно этого не хотелось, нужно удалиться из помещения и сделать глубокий вдох и выдох, чтобы снизить накал эмоций и не навредить ребенку. Также звездные родители стараются не баловать своих наследников дорогими презентами.

Ляйсан Утяшева рассказала про железное правило своей семьи

По мнению Ляйсан Утяшевой, дети должны знать, что их родители всегда с ними рядом. И это самое лучшее, что папа и мама могут им дать. Моменты совместного времяпровождения делают всех членов семьи самыми счастливыми на планете.
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 12:40

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