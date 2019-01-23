Уникальная камера показала, как птицы видят мир





Исследователи из Лундского университета (Швеция) разработали камеру, позволяющую воссоздавать изображение, которое видят пернатые с высоты птичьего полета. Устройство с высокой степенью точности имитирует цветовую чувствительность четырех различных типов колбочек в сетчатке глаз птиц.По результатам исследования специалисты установили, что птичье зрение кардинально отличается от человеческого. Пернатые способны воспринимать густую листву в мельчайших деталях, также они различают контрасты листьев. При этом люди видят только зеленую стену.Это объясняется тем, что человеческое цветовое зрение основано на трех основных цветах: красном, зеленом и синем, птицы также могут видеть ультрафиолет, они воспринимают картинку в трехмерном изображении. В свою очередь, это позволяет им легко перемещаться, находить еду и ориентироваться на местности.По словам одного из авторов проекта, то, что людям кажется зеленым беспорядком, является четко различимыми листьями для птиц. В перспективе исследователи намерены выяснить, как окружающий мир проявляется и для других животных.