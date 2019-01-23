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Уникальная камера показала, как птицы видят мир
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Уникальная камера показала, как птицы видят мир

Шведские ученые с помощью уникальной камеры смогли смоделировать видение окружающего мира птицами. Информация о научной работе опубликована в зарубежном издании Daily Mail.


Уникальная камера показала, как птицы видят мир

Исследователи из Лундского университета (Швеция) разработали камеру, позволяющую воссоздавать изображение, которое видят пернатые с высоты птичьего полета. Устройство с высокой степенью точности имитирует цветовую чувствительность четырех различных типов колбочек в сетчатке глаз птиц.

По результатам исследования специалисты установили, что птичье зрение кардинально отличается от человеческого. Пернатые способны воспринимать густую листву в мельчайших деталях, также они различают контрасты листьев. При этом люди видят только зеленую стену.

Уникальная камера показала, как птицы видят мир

Это объясняется тем, что человеческое цветовое зрение основано на трех основных цветах: красном, зеленом и синем, птицы также могут видеть ультрафиолет, они воспринимают картинку в трехмерном изображении. В свою очередь, это позволяет им легко перемещаться, находить еду и ориентироваться на местности.

По словам одного из авторов проекта, то, что людям кажется зеленым беспорядком, является четко различимыми листьями для птиц. В перспективе исследователи намерены выяснить, как окружающий мир проявляется и для других животных.



 
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Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 12:34

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