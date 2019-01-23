София Ротару закрыла ялтинский отель Villa Sofia от посетителей
София Ротару временно закрыла ялтинский отель Villa Sofia от посетителей. Из-за дороговизны и проблемного сервиса гостиница осталась без постояльцев.
Как рассказал персонал Villa Sofia в Крыму, в данный момент бутик-отель пустует и закрыт для клиентов. Несмотря на слухи, на новогодние праздники Ротару в Ялту не приезжала, а по словам охранника, и вовсе не была в городе много лет с тех пор, как полуостров отошёл к России. Зимой вилла оказалась пуста, да и в более тёплые месяцы туда редко заезжают постояльцы.
Самый маленький номер люкс в отеле обходится за сутки в 16-21 тысячу рублей. Лучшие комнаты сдают по 82 тысячи, не считая 10-тысячной доплаты за дополнительное место.
Всего вилла располагает 12 номерами с видом на море, но без прямого выхода на пляж. Обеспеченные клиенты Ротару не всегда остаются довольны условиями проживания. Одна из посетительниц дала Villa Sofia максимум 3 звезды, назвав отель советским, а завтрак - скудным.
Впрочем, иногда на вилле можно встретить таких звёзд, как Григорий Лепс или Арарат Кещян, что гостил там осенью. По словам самой Ротару, в Villa Sofia она привнесла ту роскошь и детали, которые видела в заграничных отелях.
Как рассказал персонал Villa Sofia в Крыму, в данный момент бутик-отель пустует и закрыт для клиентов. Несмотря на слухи, на новогодние праздники Ротару в Ялту не приезжала, а по словам охранника, и вовсе не была в городе много лет с тех пор, как полуостров отошёл к России. Зимой вилла оказалась пуста, да и в более тёплые месяцы туда редко заезжают постояльцы.
Самый маленький номер люкс в отеле обходится за сутки в 16-21 тысячу рублей. Лучшие комнаты сдают по 82 тысячи, не считая 10-тысячной доплаты за дополнительное место.
Всего вилла располагает 12 номерами с видом на море, но без прямого выхода на пляж. Обеспеченные клиенты Ротару не всегда остаются довольны условиями проживания. Одна из посетительниц дала Villa Sofia максимум 3 звезды, назвав отель советским, а завтрак - скудным.
Впрочем, иногда на вилле можно встретить таких звёзд, как Григорий Лепс или Арарат Кещян, что гостил там осенью. По словам самой Ротару, в Villa Sofia она привнесла ту роскошь и детали, которые видела в заграничных отелях.