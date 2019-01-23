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Надевшей короткое платье Яне Рудковской напомнили о возрасте

Известный продюсер и супруга фигуриста Евгения Плющенко Яна Рудковская снова подверглась критике со стороны подписчиков в Instagram. На этот раз многие поклонники не оценили ее черное короткое платье, напомнив ей о возрасте.

Надевшей короткое платье Яне Рудковской напомнили о возрасте

Яна Рудковская довольно часто становится участницей споров в своем же аккаунте Instagram. Многие фанаты критикуют ее наряды и поведение. Продюсер в свою очередь заявляет, что даже в 40 лет нельзя забывать о своей молодости. В этом возрасте можно выглядеть очень хорошо и иметь красивую фигуру. Не так давно она опубликовала очередную фотографию, где предстала перед публикой в маленьком черном платье выше колена.

Не все читатели блога Яны Рудковской позитивно приняли такой наряд. Кто-то напомнил ей о возрасте и о том, что у нее растет сын, мол, хватит молодиться. Они посоветовали наставнице Димы Билана выбирать одежду подходящую ее статусу. Конечно, нашлись и те поклонники, которые пришли в восторг от образа своего кумира. Многие из них отметили, что негативные комментарии пишут только завистники.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 11:36

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