Надевшей короткое платье Яне Рудковской напомнили о возрасте

Яна Рудковская довольно часто становится участницей споров в своем же аккаунте Instagram. Многие фанаты критикуют ее наряды и поведение. Продюсер в свою очередь заявляет, что даже в 40 лет нельзя забывать о своей молодости. В этом возрасте можно выглядеть очень хорошо и иметь красивую фигуру. Не так давно она опубликовала очередную фотографию, где предстала перед публикой в маленьком черном платье выше колена.Не все читатели блога Яны Рудковской позитивно приняли такой наряд. Кто-то напомнил ей о возрасте и о том, что у нее растет сын, мол, хватит молодиться. Они посоветовали наставнице Димы Билана выбирать одежду подходящую ее статусу. Конечно, нашлись и те поклонники, которые пришли в восторг от образа своего кумира. Многие из них отметили, что негативные комментарии пишут только завистники.