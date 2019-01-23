Maserati Levante получил спецверсию Vulcano





Разработчики оснастили новинку бензиновым V-образным шестицилиндровым бензиновым турбодвигателем с объемом 3 литра. Силовую мощность можно выбрать: 350 или 430 «лошадок». Maserati Levante Vulcano получил восьмиступенчатую автоматическую трансмиссию и полный привод. Самими яркими особенностями паркетника стали кузов Grigio Lava матового цвета, обвес с аэродинамикой цвета Nerissimo, красные тормозные суппорты и диски колес размером в 21 дюйм.Внутренний дизайн автомобиля – это черный кожаный салон, имеющий красную прострочку или наоборот: красный салон и черная прострочка. Панели в новинки сделаны из углепластика. Производители также поместили в салон кроссовера специально разработанные для него логотипы.