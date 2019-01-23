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У Ольги Бузовой и Анастасии Костенко один и тот же лыжный костюм

Ольгу Бузову и Анастасию Костенко высмеяли за общий спортивный костюм.

В Сети иногда пользователи "подкалывают" бывшую и нынешнюю супругу футболиста Дмитрия Тарасова.

У Ольги Бузовой и Анастасии Костенко один и тот же лыжный костюм

Надо отметить, что Анастасия и Ольга добились определённого успеха в жизни. Костенко получила семейное счастье, а Бузова делает успешную карьеру в шоу-бизнесе и на телевидении.

Однако девушки не устали заниматься взаимным троллингом в социальных сетях. К ним, разумеется, присоединяются и подписчики. Очередным поводом для язвительных комментариев стало горнолыжное облачение.

Так, неделю назад Анастасия разместила в сети снимок, на котором она запечатлена в розовом спортивном костюме. Однако на днях на страничке Бузовой появилось фото, где Ольга одета в точно такой же комбинезон.

У Ольги Бузовой и Анастасии Костенко один и тот же лыжный костюм

Пользователи сразу же обвинили Бузову в плагиате. Кто-то даже предположил, что девушки имеют один спортивный костюм на двоих.

Напомним, что два дня назад Ольге Бузовой исполнилось 33 года. Свой личный праздник она отметила на знаменитом горном курорте Куршевеле в окружении сестры и близких подруг.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 10:49

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