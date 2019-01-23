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39-летний Эмин Агаларов назвал дочь в честь греческой богини

Эмин Агаларов выбрал для своей долгожданной наследницы необычное имя. 39-летний певец и его избранница Алена Гаврилова назвали дочь Афиной в честь древнегреческой богини мудрости. Такую информацию сообщили друзья супругов.

39-летний Эмин Агаларов назвал дочь в честь греческой богини

Афина появилась на свет в новогоднюю ночь. Это стало большой радостью для российского исполнителя и бизнесмена, так как до этого у Эмина Агаларова рождались только мальчики, а дочка Амина, которую воспитывает пара является приемным ребенком.

Алена Гаврилова как имеет наследника от предыдущих отношений с бизнесменом Рустамом Тарико, а у ее нынешнего мужа есть двое сыновей от экс-супруги Лейлы Алиевой.

Популярный артист давно опубликовал совместный снимок с новорожденной, однако лица на нем не видно. Многочисленные поклонники звезды очень ждут, когда же многодетный отец покажет первые снимки маленькой Афины в Instagram.



 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 10:42

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