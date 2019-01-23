Сати Казанова рассказала о своем разочаровании в шоу-бизнесе
Бывшая участница российской группы «Фабрика звезд» Сати Казанова посетила передачу на YouTube-канале «Душевный разговор с Жасмин». Она призналась, что в какой-то момент ее интерес к жизни угас, и она разочарована в шоу-бизнесе. На данный момент певица обрела себя и счастлива в браке.
Сати Казанова обрела настоящую популярность много лет назад, когда участвовала в конкурсе «Фабрика звезд», и очень быстро «поймала» звездную болезнь. По этой причине в группе «Фабрика» довольно часто возникали конфликты, поскольку ей сложно было принять факт обрушившейся на нее популярности. После того, как она покинула группу, ее известность потихоньку утихла, что привело к разочарованию в легкомысленных песнях и шоу-бизнесе как таковом.
Сегодня Сати Казанова стала более собранной и сдержанной. Она вышла замуж за итальянского фотографа по имени Стефано Тоиццо, который и стал для нее в каком-то смысле источником вдохновения. Артистка открыла для себя йогу и исполняет мантры, а все неприятности оставила позади.
Сати Казанова обрела настоящую популярность много лет назад, когда участвовала в конкурсе «Фабрика звезд», и очень быстро «поймала» звездную болезнь. По этой причине в группе «Фабрика» довольно часто возникали конфликты, поскольку ей сложно было принять факт обрушившейся на нее популярности. После того, как она покинула группу, ее известность потихоньку утихла, что привело к разочарованию в легкомысленных песнях и шоу-бизнесе как таковом.
Сегодня Сати Казанова стала более собранной и сдержанной. Она вышла замуж за итальянского фотографа по имени Стефано Тоиццо, который и стал для нее в каком-то смысле источником вдохновения. Артистка открыла для себя йогу и исполняет мантры, а все неприятности оставила позади.