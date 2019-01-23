Продавцы составили ТОП-5 ноутбуков премиум-класса
Продавцы составили ТОП-5 ноутбуков премиум-класса. Было установлено, что гаджеты на базе четырех ядерных процессоров x86-64 от компании Intel с идентификатором Core i7 являются одними из лучших как для работы, так и для игр.
Ноутбуки премиум-класса можно использовать для прохождения ААА-игр, работы с тяжелыми программами и в приложениях с большой затратностью ресурсов. По заверению экспертов, достаточно высокая цена подобных девайсов полностью оправдана их функциональностью.
Лидерскую позицию составленного списка занял переносной компьютер Titan SLI GT75VR 7RE от тайваньской компании MSI. Данная модель является специальной разработкой, предназначенной для использования киберспортсменами. Об этом можно судить по высокой производительности, мощном графическом процессоре GeForce с высоким FPS, который используют для игр и поддержке VR. Внешний дизайн устройства собрал в себе массивный корпус и необычную клавиатуру, которая имеет яркую подсветку.
На втором месте - ноутбук ASUS G701VI-GB043T. Он способен составить конкуренцию в производительности мощному стационарному ПК. Гаджет достаточно компактный, поэтому его относят к разряду мобильных ноутбуков. Несмотря на свои размеры, ASUS G701VI-GB043T оснащен мощным процессором, качественным графическим адаптером и обилием портов. Третью ступень списка занял девайс от компании LENOVO – ThinkPad P71. Он разработан для представителей таких сфер деятельности, как графический дизайн и виртуальное проектирование. Производитель снабдили его сенсорным экраном и максимальным уровнем защиты при экстремальных условиях.
Четвертое место закрепилось за ноутбуком ACER Predator Triton 700 PT715-51. Гаджет получил мощную видеокарту GeForce GTX 1080 и супермощную систему охлаждения, что позволит играть с комфортом и без перерывов. Закрывает ТОП-5 ноутбуков премиум-класса – DREAM MACHINES Clevo X1080-15. Это устройство, которое считается мощным игровым девайсом с подсветкой клавиатуры. Он имеет процессор Intel i7 8-го поколения и дискретную видеокарту GeForce GTX 1080.
Ноутбуки премиум-класса можно использовать для прохождения ААА-игр, работы с тяжелыми программами и в приложениях с большой затратностью ресурсов. По заверению экспертов, достаточно высокая цена подобных девайсов полностью оправдана их функциональностью.
Лидерскую позицию составленного списка занял переносной компьютер Titan SLI GT75VR 7RE от тайваньской компании MSI. Данная модель является специальной разработкой, предназначенной для использования киберспортсменами. Об этом можно судить по высокой производительности, мощном графическом процессоре GeForce с высоким FPS, который используют для игр и поддержке VR. Внешний дизайн устройства собрал в себе массивный корпус и необычную клавиатуру, которая имеет яркую подсветку.
На втором месте - ноутбук ASUS G701VI-GB043T. Он способен составить конкуренцию в производительности мощному стационарному ПК. Гаджет достаточно компактный, поэтому его относят к разряду мобильных ноутбуков. Несмотря на свои размеры, ASUS G701VI-GB043T оснащен мощным процессором, качественным графическим адаптером и обилием портов. Третью ступень списка занял девайс от компании LENOVO – ThinkPad P71. Он разработан для представителей таких сфер деятельности, как графический дизайн и виртуальное проектирование. Производитель снабдили его сенсорным экраном и максимальным уровнем защиты при экстремальных условиях.
Четвертое место закрепилось за ноутбуком ACER Predator Triton 700 PT715-51. Гаджет получил мощную видеокарту GeForce GTX 1080 и супермощную систему охлаждения, что позволит играть с комфортом и без перерывов. Закрывает ТОП-5 ноутбуков премиум-класса – DREAM MACHINES Clevo X1080-15. Это устройство, которое считается мощным игровым девайсом с подсветкой клавиатуры. Он имеет процессор Intel i7 8-го поколения и дискретную видеокарту GeForce GTX 1080.
Технологии
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 12:26