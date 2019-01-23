Николай Расторгуев рассказал о жизни в подмосковном особняке
Николай Расторгуев рассказал о жизни в подмосковном особняке на Клязьминском водохранилище. В доме певец живёт с женой и младшим сыном.
12 лет назад Расторгуев приобрёл себе особняк в элитном посёлке Дмитровского направления в Подмосковье, о котором всегда мечтал. По признанию артиста, он бы с удовольствием поселился в Москве, однако не имеет возможности купить для строительства такой большой участок посреди города. Семью устроил берег Клязьминского водохранилища, где красуется двухэтажный дом с внушительным участком.
Поблизости имеется богатая инфраструктура, включающая фитнес- и яхт-клуб, СПА, различные магазины, детский городок и один из красивейших православных храмов Подмосковья. У каждого члена семьи Расторгуевых, включая вторую жену певца Наталью и младшего отпрыска Николая, есть своя личная комната и ванная.
В своём кабинете солист "Любэ" проводит сутки напролёт, иногда наведываясь на кухню, дабы приготовить что-то вкусное. Больше всего исполнитель любит котлеты и борщ. Как хозяин дома Расторгуев выполняет все привычные мужские обязанности: выносит мусор, расчищает двор от снега, покупает продукты и прочее.
За красотой участка следит супруга, сделавшая его самым лучшим в посёлке. Отметим, что соседний от Расторгуева дом продают за сумму 150 млн рублей.
12 лет назад Расторгуев приобрёл себе особняк в элитном посёлке Дмитровского направления в Подмосковье, о котором всегда мечтал. По признанию артиста, он бы с удовольствием поселился в Москве, однако не имеет возможности купить для строительства такой большой участок посреди города. Семью устроил берег Клязьминского водохранилища, где красуется двухэтажный дом с внушительным участком.
Поблизости имеется богатая инфраструктура, включающая фитнес- и яхт-клуб, СПА, различные магазины, детский городок и один из красивейших православных храмов Подмосковья. У каждого члена семьи Расторгуевых, включая вторую жену певца Наталью и младшего отпрыска Николая, есть своя личная комната и ванная.
В своём кабинете солист "Любэ" проводит сутки напролёт, иногда наведываясь на кухню, дабы приготовить что-то вкусное. Больше всего исполнитель любит котлеты и борщ. Как хозяин дома Расторгуев выполняет все привычные мужские обязанности: выносит мусор, расчищает двор от снега, покупает продукты и прочее.
За красотой участка следит супруга, сделавшая его самым лучшим в посёлке. Отметим, что соседний от Расторгуева дом продают за сумму 150 млн рублей.