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Ксения Собчак признала «крупные проблемы» после драки Виторгана и Богомолова

Журналист и общественный деятель Ксения Собчак в своем Telegram-канале написала, что имеет «крупные проблемы».

Это она сказала сегодня ночью - через сутки после избиения мужем Максимом Виторганом театрального режиссера Константина Богомолова.

Ксения Собчак признала «крупные проблемы» после драки Виторгана и Богомолова

Ксения Собчак признала «крупные проблемы» после драки Виторгана и Богомолова

Надо напомнить, что потасовка актёра и режиссёра несколько часов была информацией неподтвержденной. Но в течение вчерашнего дня видеозапись драки стала достоянием гласности.

Ксения Собчак признала «крупные проблемы» после драки Виторгана и Богомолова

Позже сам Константин рассказал о полученных травмах и заявил, что у него сломан нос, смещены кости черепа и лёгкое сотрясение.

Сам Максим Виторган пока не комментирует происходящее.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 10:26

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