Ксения Собчак признала «крупные проблемы» после драки Виторгана и Богомолова
Журналист и общественный деятель Ксения Собчак в своем Telegram-канале написала, что имеет «крупные проблемы».
Это она сказала сегодня ночью - через сутки после избиения мужем Максимом Виторганом театрального режиссера Константина Богомолова.
Надо напомнить, что потасовка актёра и режиссёра несколько часов была информацией неподтвержденной. Но в течение вчерашнего дня видеозапись драки стала достоянием гласности.
Позже сам Константин рассказал о полученных травмах и заявил, что у него сломан нос, смещены кости черепа и лёгкое сотрясение.
Сам Максим Виторган пока не комментирует происходящее.
Это она сказала сегодня ночью - через сутки после избиения мужем Максимом Виторганом театрального режиссера Константина Богомолова.
Надо напомнить, что потасовка актёра и режиссёра несколько часов была информацией неподтвержденной. Но в течение вчерашнего дня видеозапись драки стала достоянием гласности.
Позже сам Константин рассказал о полученных травмах и заявил, что у него сломан нос, смещены кости черепа и лёгкое сотрясение.
Сам Максим Виторган пока не комментирует происходящее.