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Компания "Яндекс" выпустила бортовой компьютер для транспортных средств

Специалисты компании "Яндекс" выпустили свой бортовой компьютер, предназначенный для транспортных средств. Данное устройство можно устанавливать вместо штатной современной мультимедийной системы либо музыкального проигрывателя.

Компания "Яндекс" выпустила бортовой компьютер для транспортных средств


Бортовой компьютер имеет предустановленную мультимедийную систему "Яндекс.Авто", голосовое управление, а также сервисы "Яндекса". Реализацию бортового компьютера запустили на auto.yandex. Заказ, получение, установка и использование устройства доступно пока только для жителей Нижнего Новгорода, но в дальнейшем сервис будут предлагать в прочих городах. В настоящее время устройства являются доступными для владельцев Lada X-Ray, Volkswagen Polo, а также Renault Duster/Kaptur. Вскоре появятся бортовые компьютеры от "Яндекса" для авто Nissan Qashqai, Skoda Rapid, KIA Rio, Toyota RAV4, Lada Vesta.

Мультимедийную систему "Яндекс.Авто" уже успели встроить в 50 000 авто, включая многие авто каршеринга "Яндекс.Драйв". Данный интерфейс является единственным, который объединил Яндекс.Погоду", "Яндекс.Музыку", "Яндекс.Навигатор". Также в систему встроили популярный голосовой помощник "Алиса".



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 10:21

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