Компания "Яндекс" выпустила бортовой компьютер для транспортных средств





Бортовой компьютер имеет предустановленную мультимедийную систему "Яндекс.Авто", голосовое управление, а также сервисы "Яндекса". Реализацию бортового компьютера запустили на auto.yandex. Заказ, получение, установка и использование устройства доступно пока только для жителей Нижнего Новгорода, но в дальнейшем сервис будут предлагать в прочих городах. В настоящее время устройства являются доступными для владельцев Lada X-Ray, Volkswagen Polo, а также Renault Duster/Kaptur. Вскоре появятся бортовые компьютеры от "Яндекса" для авто Nissan Qashqai, Skoda Rapid, KIA Rio, Toyota RAV4, Lada Vesta.Мультимедийную систему "Яндекс.Авто" уже успели встроить в 50 000 авто, включая многие авто каршеринга "Яндекс.Драйв". Данный интерфейс является единственным, который объединил Яндекс.Погоду", "Яндекс.Музыку", "Яндекс.Навигатор". Также в систему встроили популярный голосовой помощник "Алиса".