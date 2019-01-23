Интрига MWC-2019: Новый флагманский смартфон LG будет управляться жестами без касаний





Многообещающим намеком стал 10-секундный ролик от LG, появившийся на YouTube. В кадрах можно видеть лист белой бумаги, на которой без усилий меняются слова всего лишь от взмаха руки.Из ролика следует, что новый флагманский смартфон LG, название которого еще не определено, будет оснащен пользовательским интерфейсом, позволяющим управлять им с помощью жестов без необходимости касания экрана. Это понятие вызвало большой интерес со стороны технологических гигантов.Бесконтактный интерфейс мог бы стать хорошим стимулом для LG, которая активно пытается конкурировать с другими успешными и продвинутыми брендами. Пока Apple, Huawei и Samsung доминируют в продажах телефонов высокого класса, а OnePlus и другие китайские производители ориентируются на малобюджетных потребителей, LG оказалась в неловком положении. И теперь у компании появился новый шанс на успех.