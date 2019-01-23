Звезда "Викинга" Игорь Петренко в пятый раз стал отцом





Сам актер узнал о том, что у него родилась дочь 20 января на постановке "Триумфальной арки", когда об этом со сцены Дома Культуры имени Горького сообщил режиссер Лев Рахлин.28-летняя жена 41-летнего Петренко родила дочку в одном из медучреждений Санкт-Петербурга. Друзья супругов рассказали журналистам, что рождение маленькой наследницы актера прошло благополучно.Это уже третья наследница артиста. В 2014 году звезда фильмов "Водитель для Веры", "Шерлок Холмс" стал отцом Софии-Каролины, а через три года семья пополнилась еще одной малышкой, но её имя супруги до сих пор скрывают.Также у Игоря Петренко подрастают сыновья Корней и Матвей от прошлого брака с актрисой Екатериной Климовой. Артисты развелись в 2014 году.