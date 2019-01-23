АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Интрига MWC-2019: Новый флагманский смартфон LG будет управляться жестами без касаний
EUR 75.55 USD 66.55
Курс валют на 23.01.2019

Звезда "Викинга" Игорь Петренко в пятый раз стал отцом

Прославленный отечественный актер Игорь Петренко стал отцом уже в пятый раз. Жена звезды "Викинга" Кристина Бродская и сам артист долго скрывали беременность, и для многих такое радостное известие стало полной неожиданностью.

Звезда "Викинга" Игорь Петренко в пятый раз стал отцом

Сам актер узнал о том, что у него родилась дочь 20 января на постановке "Триумфальной арки", когда об этом со сцены Дома Культуры имени Горького сообщил режиссер Лев Рахлин.

28-летняя жена 41-летнего Петренко родила дочку в одном из медучреждений Санкт-Петербурга. Друзья супругов рассказали журналистам, что рождение маленькой наследницы актера прошло благополучно.

Это уже третья наследница артиста. В 2014 году звезда фильмов "Водитель для Веры", "Шерлок Холмс" стал отцом Софии-Каролины, а через три года семья пополнилась еще одной малышкой, но её имя супруги до сих пор скрывают.
Звезда "Викинга" Игорь Петренко в пятый раз стал отцом

Также у Игоря Петренко подрастают сыновья Корней и Матвей от прошлого брака с актрисой Екатериной Климовой. Артисты развелись в 2014 году.



 
+Дзен +Яндекс новости
Общество / ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 10:10

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Сати Казанова рассказала о своем
София Ротару закрыла ялтинский отель
У Ольги Бузовой и Анастасии Костенко
39-летний Эмин Агаларов назвал дочь в
Николай Расторгуев рассказал о жизни в
Ксения Собчак признала «крупные
Компания "Яндекс" выпустила бортовой
Звезда "Викинга" Игорь Петренко в пятый
Интрига MWC-2019: Новый флагманский
Бориса Невзорова подозревали в убийстве
Ученые: На Юпитере идут бриллиантовые
Land Rover Discovery разнесли в щепки
"Умные" часы Honor Watch Magic доступны
Обнаружен новый вирус для взлома
Появилось видео, как муж Ксении Собчак
Звезда "Дома-2" Саша Черно продолжает
Звезда "Дома-2" Алексей Самсонов
Звезда "Дома-2" Елена Баранова
Ольга Бузова опять обнажилась для
Бывшая возлюбленная Александра Головина
Создатели овечки Долли намерены вывести
Ученые нашли связь между ожирением у
Аппарат NASA снял на камеру загадочный
Александр Гобозов устроил фотосессию с
Смартфон Honor V20 Moschino Edition
Огромная «летающая тарелка» попалась на
Дарья Донцова рассказала в Instagram,
OPPO вскоре представит прототип нового
Таисия Повалий пришла на концерт
Хэтчбек Ford Fiesta 1978 года выпуска
Просмотреть все новости