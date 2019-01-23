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Бориса Невзорова подозревали в убийстве второй жены

Бориса Невзорова подозревали в убийстве второй жены Анастасии Ивановой, тело которой он нашёл. Из-за отказа возбуждать уголовное дело настоящий преступник остался на свободе.
Бориса Невзорова подозревали в убийстве второй жены

В студии программы "Судьба человека" Невзоров рассказал, как тяжело переживал гибель второй супруги Ивановой. Актёры воспитывали дочь Полину, когда в 1993 году произошло ограбление их квартиры. Поскольку предполагаемого убийцу артистка знала, она сама открыла ему дверь. По словам Невзорова, нападчиком оказался родственник их знакомого актёра, который был судим и употреблял в то время наркотики.

Ради пары колец и магнитофона злоумышленник нанёс хозяйке смертельные ножевые ранения и скрылся. Невзоров сам обнаружил тело, о чём не мог забыть много лет спустя.

Следствие отказывалось вести уголовное дело и даже подозревало в преступлении самого артиста. Настоящий убийца так и остался на свободе, однако позже был убит от рук других бандитов.

По счастливому стечению обстоятельств, не оказалась дома дочь Невзорова Полина, которая гостила у бабушки на день дольше запланированного. Актёр очень благодарен матери Ивановой за бесценную помощь.



 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 09:43

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