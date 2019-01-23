Ученые: На Юпитере идут бриллиантовые дожди





К такому выводу экспертов подтолкнул состав атмосферы газового гиганта. Она включает в себя метан и водород. Ученые уверены в том, что над поверхностью данной планеты часто бушуют ураганы и бьют молнии с мощным разрядом. Во время удара молния расщепляет атомы водорода и метана. Благодаря этому процессу метан полностью распадается на составляющие элементы. Результатом являются драгоценные камни, которые образовываются из выделившегося углерода. Бриллианты опускаются в виде осадков на поверхность Юпитера и исчезают в его газовой атмосфере.На данный момент это является только предположением ученых. Для того, чтобы подтвердить или опровергнуть, необходимо провести более детальный анализ данных.