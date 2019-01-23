Ученые: На Юпитере идут бриллиантовые дожди
Ученые сделали предположение о том, что на планете Юпитер сейчас идут бриллиантовые дожди. Эту гипотезу в Сети восприняли с восторгом.
К такому выводу экспертов подтолкнул состав атмосферы газового гиганта. Она включает в себя метан и водород. Ученые уверены в том, что над поверхностью данной планеты часто бушуют ураганы и бьют молнии с мощным разрядом. Во время удара молния расщепляет атомы водорода и метана. Благодаря этому процессу метан полностью распадается на составляющие элементы. Результатом являются драгоценные камни, которые образовываются из выделившегося углерода. Бриллианты опускаются в виде осадков на поверхность Юпитера и исчезают в его газовой атмосфере.
На данный момент это является только предположением ученых. Для того, чтобы подтвердить или опровергнуть, необходимо провести более детальный анализ данных.
К такому выводу экспертов подтолкнул состав атмосферы газового гиганта. Она включает в себя метан и водород. Ученые уверены в том, что над поверхностью данной планеты часто бушуют ураганы и бьют молнии с мощным разрядом. Во время удара молния расщепляет атомы водорода и метана. Благодаря этому процессу метан полностью распадается на составляющие элементы. Результатом являются драгоценные камни, которые образовываются из выделившегося углерода. Бриллианты опускаются в виде осадков на поверхность Юпитера и исчезают в его газовой атмосфере.
На данный момент это является только предположением ученых. Для того, чтобы подтвердить или опровергнуть, необходимо провести более детальный анализ данных.
Наука
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 09:37