Land Rover Discovery разнесли в щепки из танка и гранатомета





Транспортное средство сначала было обстреляно из танка. Затем был подключён безоткатный гранатомет, используемый для принудительных спусков снежных горных лавин. На ролике сначала появился внедорожник, а также танк версии M60 Patton. При выстреле боевой машины снаряд попал в отсек, в котором размещается силовой агрегат. Видео сделано с применением высокоскоростных современных камер. Затем иномарку расстреляли из гранатомёта. Во время эксперимента были задействованы пороховые газы, выходящие через сопло боевого ствола.По окончании всех данных манипуляций от паркетника осталась "кучка" металла. Вследствие выстрелов, железо автомобиля было выгнуто, колёсные шины лопнули, а стёкла окон разбиты. Между тем, внутреннее содержание внедорожника стало похоже на одну непонятную массу.