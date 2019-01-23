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"Умные" часы Honor Watch Magic доступны для предзаказа в России

Вместе с презентацией нового смартфона версии V20 в России компания Honor заявила о старте предзаказа "умных" часов версии Honor Watch Magic. Новинка отличается высокой энергоэффективностью, металлическим корпусом, встроенным точным пульсометром.

"Умные" часы Honor Watch Magic доступны для предзаказа в России

В рамках российского рынка также появился фитнес-браслет версии Honor Band 4 Running, который способен на одной зарядке АКБ проработать до двадцати дней. Устройство имеет круглый удобный сенсорный дисплей AMOLED на 1,2 дюйма (390x390 рх). Корпус на 9,8 мм сделан из нержавеющей стали. Гаджет выдерживает падения и погружение в воду. Модель поддерживает ГЛОНАСС, GPS, Beidou, NFC, Wi-Fi 2,4 ГГц, Bluetooth 4.2. Браслет имеет функции барометра, а также компаса. АКБ на 178 мАч позволяет работать до 7 дней. Данная версия функционирует под управлением фирменной ОС Light OS. Устройство отображает время, поступающие уведомления, ведёт статистику разных видов спортивных тренировок, отслеживает частоту пульса, наделена функцией TrueSleep, которая занимается качественным мониторингом сна.

"Умные" часы Honor Watch Magic доступны для предзаказа в России

23 января стартует предзаказ на версию Honor Watch Magic с чёрной/серебристой расцветкой (12 990/13 990 руб.). В РФ его начнут продавать 31 января текущего года. Band 4 Running является облегчённой модификацией Band 4. Модель имеет специальный монохромный POLED-дисплей на 0,5 дюйма. АКБ на 77 мАч позволяет работать браслету до 12 дней. Устройство получило функции оповещения о событиях соцсетей и календаря, входящих почтовых сообщениях, СМС. Модель ведёт подсчёт шагов, потраченных калорий, имеет часы сна, позволяет отвечать на входящие вызовы, измеряет скорость плавания, а также расстояние, которое прошёл пользователь. Band 4 Running имеет защиту от падания влаги. С 23 января можно сделать предзаказ Band 4 Running с чёрным оттенком корпуса, с зелёным либо красным надёжным силиконовым ремешком за 1 490 руб. Реализации новинки в РФ стартуют 31 января.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 09:07

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