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Обнаружен новый вирус для взлома криптокошельков

Специалистами был обнаружен вирус, который способен атаковать майнеров и вычислять пароли от криптокошельков. Данную информацию распространили представители компании Dr.Web.[b][/b]
Обнаружен новый вирус для взлома криптокошельков

Сотрудникам антивирусной компании удалось установить, что злоумышленники начали с помощью различных онлайн-сообществ, связанных с криптовалютой, распространять ссылки. Эти ссылки переводят пользователя на сайт, содержащий вирусную программу. Хакеры предлагают установить утилиту, анонсируя ее как специальное приложение, способное дать возможность отслеживать изменение курса цифровых валют.

Далее следует обещание, что юзер бесплатно получит сертифицированный виджет, который отличается уникальной надежностью. Вирус начинает функционировать в первые секунды после установки. Его работа заключается в том, что он скачивает и компилирует исходный код, который был загружен на Github разработчиком с личного аккаунта. Вторым этапом взлома является загрузка вредоносной программы Trojan.PWS.Stealer.24943 или по-другому - AZORult. Задача вируса украсть личные данные пользователя, в том числе пароли от кошельков криптовалют.

Несмотря на то, что сотрудники компании Dr.Web обнаружили вирус, на данный момент он еще остается доступным на сервисах с обменными файлами. Специалисты обратились к юзерам с рекомендацией не забывать о своевременном продлении лицензии на антивирусные программы.



 
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Технологии
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 09:03

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