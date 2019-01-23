Появилось видео, как муж Ксении Собчак избивает режиссера Богомолова
Мы уже сообщали, что супруг светской львицы Ксении Собчак Максим Виторган избил режиссера Константина Богомолова.
Предлагаемое видео от одного из телеканалов демонстрирует, как после сильного удара Константин рухнул на землю.
Надо сказать, что последний месяц ходят упорные слухи об отношениях Собчак и Богомолова. И вот, как говорится, итог "налицо" в буквальном и переносном смысле - после избиения режиссеру понадобилась помощь медиков.
На видео можно заметить, как двое мужчин вышли из кафе на улицу. Идёт какой-то явно оживленный разговор, и Максим Виторган сильно нервничает. Внезапно у супруга Собчак не выдерживают нервы, и он правой наносит удар.
Наверное, режиссёр не ожидал такого от актёра, и от сильного удара, и неожиданности он падает на землю. Разъяренный Максим и не думает оканчивать драку.
Он пытается добить соперника и успевает ещё раз ударить режиссера. Однако Богомолов чудом приходит в себя и убегает от обидчика в кафе.
Предлагаемое видео от одного из телеканалов демонстрирует, как после сильного удара Константин рухнул на землю.
Надо сказать, что последний месяц ходят упорные слухи об отношениях Собчак и Богомолова. И вот, как говорится, итог "налицо" в буквальном и переносном смысле - после избиения режиссеру понадобилась помощь медиков.
На видео можно заметить, как двое мужчин вышли из кафе на улицу. Идёт какой-то явно оживленный разговор, и Максим Виторган сильно нервничает. Внезапно у супруга Собчак не выдерживают нервы, и он правой наносит удар.
Наверное, режиссёр не ожидал такого от актёра, и от сильного удара, и неожиданности он падает на землю. Разъяренный Максим и не думает оканчивать драку.
Он пытается добить соперника и успевает ещё раз ударить режиссера. Однако Богомолов чудом приходит в себя и убегает от обидчика в кафе.