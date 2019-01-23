Звезда "Дома-2" Саша Черно продолжает много есть, несмотря на диагноз





Всё дело в том, что Иосиф Оганесян и Александра совсем недавно поженились. В планах новоиспечённой семьи в ближайшем времени родить потомство.Ксения Бородина заявила на шоу, что она консультировалась со специалистом, и он сказал, что у Александры есть проблемы: пока она не похудеет, родить ей будет очень тяжело.Со стороны кажется, что Саша Черно уже не задумывается о будущих детях. На прошлой неделе пара снова заговорила о лишнем весе девушки. Она даже рассказала о том, что в настоящее время у неё имеется киста яичника, а лишние килограммы лишь усугубляют проблемы со здоровьем. Но похоже, ничто не сможет заставить Сашу отказаться от вкусностей.Черно приобрела свой личный холодильник, видимо, для того, чтобы быть ближе к "заветному ларцу".Подписчики пары в Instagram осуждают девушку за отсутствие силы воли, ведь речь идёт не только о здоровье самой Саши, но и будущего потомства.