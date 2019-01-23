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Звезда "Дома-2" Саша Черно продолжает много есть, несмотря на диагноз

Участница "Дома-2" Александра Черно всячески пытается отвести от себя внимание, ведь все постоянно указывают на её лишний вес.

Всё дело в том, что Иосиф Оганесян и Александра совсем недавно поженились. В планах новоиспечённой семьи в ближайшем времени родить потомство.

Звезда "Дома-2" Саша Черно продолжает много есть, несмотря на диагноз

Ксения Бородина заявила на шоу, что она консультировалась со специалистом, и он сказал, что у Александры есть проблемы: пока она не похудеет, родить ей будет очень тяжело.

Со стороны кажется, что Саша Черно уже не задумывается о будущих детях. На прошлой неделе пара снова заговорила о лишнем весе девушки. Она даже рассказала о том, что в настоящее время у неё имеется киста яичника, а лишние килограммы лишь усугубляют проблемы со здоровьем. Но похоже, ничто не сможет заставить Сашу отказаться от вкусностей.

Черно приобрела свой личный холодильник, видимо, для того, чтобы быть ближе к "заветному ларцу".

Звезда "Дома-2" Саша Черно продолжает много есть, несмотря на диагноз

Подписчики пары в Instagram осуждают девушку за отсутствие силы воли, ведь речь идёт не только о здоровье самой Саши, но и будущего потомства.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 08:35

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