Звезда "Дома-2" Алексей Самсонов выкладывает в Instagram фото с новой любовницей





После этого у них появился замечательный сын.Но уже через год совместного проживания пара рассталась: по слухам, Юлия просто не выдержала постоянные измены Алексея. Теперь у Алексея новая девушка Мария Щербакова, у неё за плечами тоже имеется неудачный брак. Судя по фотографиям, которые бывший участник "Дома-2" выкладывает к себе в Instagram, он счастлив. Более того, они собираются в ближайшее время пожениться.Несмотря на красивую картинку, подписчики Юлии пишут негативные комментарии и обвиняют Алексея в том, что он делает всё назло своей бывшей жене. Также есть и те, кто считает, что в будущем парень может точно так же поступить и с Марией, как и с Щаулиной.