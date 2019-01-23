Звезда "Дома-2" Алексей Самсонов выкладывает в Instagram фото с новой любовницей
Бывший участник "Дома-2" Алексей Самсонов, выйдя за периметр с Юлией Щаулиной, узаконил свой брак.
После этого у них появился замечательный сын.
Но уже через год совместного проживания пара рассталась: по слухам, Юлия просто не выдержала постоянные измены Алексея. Теперь у Алексея новая девушка Мария Щербакова, у неё за плечами тоже имеется неудачный брак. Судя по фотографиям, которые бывший участник "Дома-2" выкладывает к себе в Instagram, он счастлив. Более того, они собираются в ближайшее время пожениться.
Несмотря на красивую картинку, подписчики Юлии пишут негативные комментарии и обвиняют Алексея в том, что он делает всё назло своей бывшей жене. Также есть и те, кто считает, что в будущем парень может точно так же поступить и с Марией, как и с Щаулиной.
После этого у них появился замечательный сын.
Но уже через год совместного проживания пара рассталась: по слухам, Юлия просто не выдержала постоянные измены Алексея. Теперь у Алексея новая девушка Мария Щербакова, у неё за плечами тоже имеется неудачный брак. Судя по фотографиям, которые бывший участник "Дома-2" выкладывает к себе в Instagram, он счастлив. Более того, они собираются в ближайшее время пожениться.
Несмотря на красивую картинку, подписчики Юлии пишут негативные комментарии и обвиняют Алексея в том, что он делает всё назло своей бывшей жене. Также есть и те, кто считает, что в будущем парень может точно так же поступить и с Марией, как и с Щаулиной.