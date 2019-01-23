АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Создатели овечки Долли намерены вывести устойчивых к гриппу цыплят для предотвращения пандемии
EUR 75.55 USD 66.55
Курс валют на 23.01.2019

Звезда "Дома-2" Алексей Самсонов выкладывает в Instagram фото с новой любовницей

Бывший участник "Дома-2" Алексей Самсонов, выйдя за периметр с Юлией Щаулиной, узаконил свой брак.

После этого у них появился замечательный сын.

Звезда "Дома-2" Алексей Самсонов выкладывает в Instagram фото с новой любовницей

Но уже через год совместного проживания пара рассталась: по слухам, Юлия просто не выдержала постоянные измены Алексея. Теперь у Алексея новая девушка Мария Щербакова, у неё за плечами тоже имеется неудачный брак. Судя по фотографиям, которые бывший участник "Дома-2" выкладывает к себе в Instagram, он счастлив. Более того, они собираются в ближайшее время пожениться.

Звезда "Дома-2" Алексей Самсонов выкладывает в Instagram фото с новой любовницей

Несмотря на красивую картинку, подписчики Юлии пишут негативные комментарии и обвиняют Алексея в том, что он делает всё назло своей бывшей жене. Также есть и те, кто считает, что в будущем парень может точно так же поступить и с Марией, как и с Щаулиной.



 
+Дзен +Яндекс новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 08:31

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Бориса Невзорова подозревали в убийстве
Ученые: На Юпитере идут бриллиантовые
Land Rover Discovery разнесли в щепки
"Умные" часы Honor Watch Magic доступны
Обнаружен новый вирус для взлома
Появилось видео, как муж Ксении Собчак
Звезда "Дома-2" Саша Черно продолжает
Звезда "Дома-2" Алексей Самсонов
Звезда "Дома-2" Елена Баранова
Ольга Бузова опять обнажилась для
Бывшая возлюбленная Александра Головина
Создатели овечки Долли намерены вывести
Ученые нашли связь между ожирением у
Аппарат NASA снял на камеру загадочный
Александр Гобозов устроил фотосессию с
Смартфон Honor V20 Moschino Edition
Огромная «летающая тарелка» попалась на
Дарья Донцова рассказала в Instagram,
OPPO вскоре представит прототип нового
Таисия Повалий пришла на концерт
Хэтчбек Ford Fiesta 1978 года выпуска
Иосифу Кобзону посмертно разрешили
Поклонники заподозрили Марию Горбань в
Меган Маркл не помирится с семьей из-за
Samsung готовит свой вариант
ОЗУ на 10 Гб станет нормой для
Ученые: Свежий воздух и домашние
"Юность в сапогах": Как изменились
Гоген Солнцев боится, что его пожилая
Lexus в России в прошлом году увеличил
Просмотреть все новости