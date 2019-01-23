Ольга Бузова опять обнажилась для обложки журнала

Вот и опять девушка предстала топлес.Личная жизнь звезды хейтерами и фанатами обсуждается давно. После того, как Оля развелась с Дмитрием Тарасовым, она с головой ушла в творчество. Не имея таланта, за два года Бузова смогла добиться результатов и стала богатой и знаменитой.Накануне Ольга выложила у себя в Instagram новую публикацию с откровенной фотографией с обложки журнала. Бузова рассказывает, что популярное издание так сделало ей приятный сюрприз на День Рождения.Однако многие отмечают, что в очередной раз поющая ведущая предстаёт в непристойном виде. 33-летняя взрослая женщина опять легкомысленно разделась ради красивого снимка, как бы намекая на одиночество.Правда, надо сказать, что недавно на одном из курортов девушка заинтриговала новостью о поклоннике, который преподносит ей недешёвые подарки.