Создатели овечки Долли намерены вывести устойчивых к гриппу цыплят для предотвращения пандемии





В процессе работы шотландские ученые, создавшие в 1996 году овечку Долли, изменили ДНК птиц с использованием новой технологии редактирования генов, известной как CRISPR. Они удалили некоторые части белка, что сделало цыплят полностью устойчивыми к вирусу гриппа. Первый трансгенный птенец будет выведен в обозримом будущем.Идея авторов научного проекта заключается в том, чтобы создать домашнюю птицу, которая не может заболеть гриппом и которая создаст «буфер между дикими птицами и людьми».Ученые заявляют, что в настоящее время наибольшую угрозу для человечества представляет риск передачи смертельного штамма от дикой птицы на домашней птице, а потом - человеку. Впоследствии вирус способен мутировать в воздушно-капельную форму, легко распространяемую заболевшими людьми, что может вызвать глобальное распространение инфекции.Специалисты в области здравоохранения и инфекционных заболеваний во всем мире называют угрозу пандемии человеческого гриппа одной из своих самых больших проблем. В разное время она убила множество людей. Например, в 1918-1919 годах от глобальной эпидемии умерло по разным оценкам от 50 до 100 миллионов человек, а в 2009 – 2010 годах – примерно полмиллиона человек.Исследователи отметили, что если им удастся предотвратить распространение вируса гриппа от диких птиц к домашним, то они остановят следующую пандемию на самой ранней стадии.