Ученые нашли связь между ожирением у девочек и наличием телевизора в их комнатах





Исследователи из Университета Порту проанализировали информацию об образе жизни и привычках 120 девочек в возрасте от четырех до шести лет. Материалы были собраны на основании опросов их родителей. В результате проведенной работы эксперты установили, что участницы исследования, в комнатах у которых был установлен телевизор, в три раза чаще страдали от избыточного веса, чем их сверстницы без такой «роскоши».Примечательно, что почти две трети опрошенных мам и пап признались, что к шести годам стараются обеспечить дочерей телевизором в собственной комнате.О влиянии наличия доступа к телевидению в детской спальне на вес мальчиков ничего не известно, так как в рамках данного исследования такой анализ не проводился. Вместе с тем, авторы научной работы отметили, что из-за времени, которое дети тратят на просмотр телевизионного контента, сокращается возможность их участия в других потенциальных видах деятельности, включая игры на свежем воздухе или занятия физической активностью.