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Ученые нашли связь между ожирением у девочек и наличием телевизора в их комнатах

Португальские ученые обнаружили взаимосвязь между ожирением у девочек и наличием телевизора в детских комнатах. Соответствующую информацию опубликовало зарубежное издание Daily Mail.


Ученые нашли связь между ожирением у девочек и наличием телевизора в их комнатах

Исследователи из Университета Порту проанализировали информацию об образе жизни и привычках 120 девочек в возрасте от четырех до шести лет. Материалы были собраны на основании опросов их родителей. В результате проведенной работы эксперты установили, что участницы исследования, в комнатах у которых был установлен телевизор, в три раза чаще страдали от избыточного веса, чем их сверстницы без такой «роскоши».

Примечательно, что почти две трети опрошенных мам и пап признались, что к шести годам стараются обеспечить дочерей телевизором в собственной комнате.

О влиянии наличия доступа к телевидению в детской спальне на вес мальчиков ничего не известно, так как в рамках данного исследования такой анализ не проводился. Вместе с тем, авторы научной работы отметили, что из-за времени, которое дети тратят на просмотр телевизионного контента, сокращается возможность их участия в других потенциальных видах деятельности, включая игры на свежем воздухе или занятия физической активностью.



 
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Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 08:01

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