Александр Гобозов устроил фотосессию с новой возлюбленной Надеждой Бурковской

«Думать об одном, смотреть в одном направлении, быть всегда вместе. Отличная фотосессия!», - написал он.

Возлюбленные пока не могут жить вместе, однако тысячи километров не мешают им любить друг друга с каждым днем все сильнее.Впрочем, несмотря на то, что молодой человек территориально находится в Москве, он часто летает в командировки в Сибирь, что позволяет ему видеться с избранницей.Так, во время своей последней поездки Саша решил устроить профессиональную фотосессию с Надеждой, а после опубликовал несколько снимков на своей странице в социальной сети Instagram.Кроме того, Гобозов также организовал съемки для своей команды из Красноярска, которой руководит его возлюбленная, а после смонтировал небольшой видеобэкстейдж, дабы показать подписчикам, как все происходило. Однако те не оценили его стараний.В комментариях они начали критиковать стиль съемки, а также внешний вид присутствующих в кадре, охарактеризовав их всех одним словом – «деревенщина». Больше всех досталось Бурковской, которую многие недолюбливают, так как считают, что из-за нее молодой человек не хочет мириться со своей бывшей супругой Алианой Устиненко.