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Александр Гобозов устроил фотосессию с новой возлюбленной Надеждой Бурковской

Бывший участник реалити-шоу «Дом-2» Александр Гобозов счастлив в отношениях со своим партнером по бизнесу Надеждой Бурковской, которая находится в Красноярске.

Возлюбленные пока не могут жить вместе, однако тысячи километров не мешают им любить друг друга с каждым днем все сильнее.

Александр Гобозов устроил фотосессию с новой возлюбленной Надеждой Бурковской

Впрочем, несмотря на то, что молодой человек территориально находится в Москве, он часто летает в командировки в Сибирь, что позволяет ему видеться с избранницей.

Так, во время своей последней поездки Саша решил устроить профессиональную фотосессию с Надеждой, а после опубликовал несколько снимков на своей странице в социальной сети Instagram.

«Думать об одном, смотреть в одном направлении, быть всегда вместе. Отличная фотосессия!», - написал он.

Кроме того, Гобозов также организовал съемки для своей команды из Красноярска, которой руководит его возлюбленная, а после смонтировал небольшой видеобэкстейдж, дабы показать подписчикам, как все происходило. Однако те не оценили его стараний.

Александр Гобозов устроил фотосессию с новой возлюбленной Надеждой Бурковской

В комментариях они начали критиковать стиль съемки, а также внешний вид присутствующих в кадре, охарактеризовав их всех одним словом – «деревенщина». Больше всех досталось Бурковской, которую многие недолюбливают, так как считают, что из-за нее молодой человек не хочет мириться со своей бывшей супругой Алианой Устиненко.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 07:59

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