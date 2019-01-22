ОЗУ на 10 Гб станет нормой для флагманских смартфонов 2019 года





Первой в мире моделью с данным размером ОЗУ является версия Lenovo Z5 Pro GT. Согласно ожиданиям, производители сотовых аппаратов будут продолжать экспериментировать с размещением камер, а также их конфигурацией. Основными тенденциями в этой области является применение дисплеев с вырезом либо отверстием, использование выдвижных модулей, а также создание многообъективных современных камер.По мнению участников рынка, потребители приступят к массовому обновлению смартфонов, когда развернут коммерческие сети пятой генерации и появятся гаджеты с поддержкой 5G.