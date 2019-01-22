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ОЗУ на 10 Гб станет нормой для флагманских смартфонов 2019 года

ОЗУ на 10 Гб должна стать нормой для флагманских версий смартфонов текущего года. Некоторые разработчики будут укомплектовывать новые устройства ОЗУ на 12 Гб.

ОЗУ на 10 Гб станет нормой для флагманских смартфонов 2019 года


Первой в мире моделью с данным размером ОЗУ является версия Lenovo Z5 Pro GT. Согласно ожиданиям, производители сотовых аппаратов будут продолжать экспериментировать с размещением камер, а также их конфигурацией. Основными тенденциями в этой области является применение дисплеев с вырезом либо отверстием, использование выдвижных модулей, а также создание многообъективных современных камер.

По мнению участников рынка, потребители приступят к массовому обновлению смартфонов, когда развернут коммерческие сети пятой генерации и появятся гаджеты с поддержкой 5G.



 
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Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 22:02

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