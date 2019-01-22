Гоген Солнцев боится, что его пожилая жена Екатерина Терешкович не выживет после увеличения груди

«Я устал с ней спорить, пытаясь переубедить. И дело даже не в деньгах, а в том, что врачи на обследовании сообщили, что второго общего наркоза она уже не перенесет в силу возраста и сложности операции», - посетовал бывший герой телестройки.

«Советую решить проблему на телеканале Россия!», «Ждем вас в «Прямом эфире». Обсудим грудь вашей жены», «Только Малахов может решить эту проблему», «Срочно нужно идти на «Прямой эфир», «К Малахову, он все решит», - посоветовали Солнцеву подписчики.





Сначала пользователи оживленно обсуждали союз молодого парня с пожилой женщиной, которые со стороны похожи не на мужа и жену, а на внука и бабушку. Многие предполагали, что между супругами нет любви, и вместе они только ради славы и денег.И только тема неравного брака начала утихать, как 64-летняя женщина решилась лечь под нож хирурга и кардинально изменила свою внешность, убрав морщины возле глаз и носогубные складки, приподняв брови и укоротив нос. Кроме того, она полностью сменила свой гардероб.В итоге у Екатерины настолько поднялась самооценка, что она ушла от молодого мужа, и практически месяц никто не знал, где она находится. Воссоединилась семья только в начале текущего года, посетив несколько сеансов семейного психолога.И, казалось бы, все у Солнцева и Терешкович хорошо: они вновь начали публиковать в соцсетях совместные фотографии, а также публично признаваться друг другу в любви, но нет. Сегодня Гоген вышел на связь со своими подписчиками в Instagram, сообщив, что находится в полном отчаянии.Оказалось, что его жена, у которой только закончился реабилитационный период после пластической операции на лице, вновь хочет обратиться за помощью к хирургу, чтобы увеличить грудь на 2 размера.По словам парня, его аргументы на исходе, а супруга продолжает стоять на своем, несмотря на то, что он полностью доволен тем, как выглядит ее грудь.