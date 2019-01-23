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Смартфон Honor V20 Moschino Edition появился в продаже

В рамках презентации девайса Honor V20 в декабре 2018 года производители анонсировали выход и специальной версии Honor V20 Moschino Edition, разработанный с помощью специалистов популярной итальянской модной компании. Кроме особенной внешности новинка получит и большее количество памяти.
Смартфон Honor V20 Moschino Edition появился в продаже

На данный момент доступна лишь одна расцветка - Phantom Red за 590 долларов, планируется выход и Phantom Blue, но немного позже. Ключевой особенностью гаджета является его внешний вид, что касается технических характеристик, то по сравнению со стандартной версией увеличится количество оперативной и постоянной памяти – 8 и 64 ГБ соответственно.

По другим же параметрам полное соответствие: 6,4-дюймовый дисплей, однокристальная система Kirin 980, тройная камера на 48 Мп, ёмкость аккумулятора составит 4 тысячи мАч, также появится поддержка технологии быстрой зарядки мощностью 22,5 Вт.



 
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Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 07:30

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