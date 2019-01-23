Смартфон Honor V20 Moschino Edition появился в продаже





На данный момент доступна лишь одна расцветка - Phantom Red за 590 долларов, планируется выход и Phantom Blue, но немного позже. Ключевой особенностью гаджета является его внешний вид, что касается технических характеристик, то по сравнению со стандартной версией увеличится количество оперативной и постоянной памяти – 8 и 64 ГБ соответственно.По другим же параметрам полное соответствие: 6,4-дюймовый дисплей, однокристальная система Kirin 980, тройная камера на 48 Мп, ёмкость аккумулятора составит 4 тысячи мАч, также появится поддержка технологии быстрой зарядки мощностью 22,5 Вт.