Смартфон Honor V20 Moschino Edition появился в продаже
В рамках презентации девайса Honor V20 в декабре 2018 года производители анонсировали выход и специальной версии Honor V20 Moschino Edition, разработанный с помощью специалистов популярной итальянской модной компании. Кроме особенной внешности новинка получит и большее количество памяти.
На данный момент доступна лишь одна расцветка - Phantom Red за 590 долларов, планируется выход и Phantom Blue, но немного позже. Ключевой особенностью гаджета является его внешний вид, что касается технических характеристик, то по сравнению со стандартной версией увеличится количество оперативной и постоянной памяти – 8 и 64 ГБ соответственно.
По другим же параметрам полное соответствие: 6,4-дюймовый дисплей, однокристальная система Kirin 980, тройная камера на 48 Мп, ёмкость аккумулятора составит 4 тысячи мАч, также появится поддержка технологии быстрой зарядки мощностью 22,5 Вт.
На данный момент доступна лишь одна расцветка - Phantom Red за 590 долларов, планируется выход и Phantom Blue, но немного позже. Ключевой особенностью гаджета является его внешний вид, что касается технических характеристик, то по сравнению со стандартной версией увеличится количество оперативной и постоянной памяти – 8 и 64 ГБ соответственно.
По другим же параметрам полное соответствие: 6,4-дюймовый дисплей, однокристальная система Kirin 980, тройная камера на 48 Мп, ёмкость аккумулятора составит 4 тысячи мАч, также появится поддержка технологии быстрой зарядки мощностью 22,5 Вт.
Технологии
Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 07:30