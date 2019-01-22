Депутат Рады объяснил, почему за 27 лет независимости Украина превратилась в беднейшую страну Европы

«Это реальность, в которой живут граждане Украины», - заявил политолог, слова которого приводит портал «Народные новости»





Украинский нардеп заявил, что с 1991 года, когда Киев получил долгожданную «незалежнисть», руководители страны проводили политику исключительно в собственных интересах. Выкачка ресурсов, доставшихся Украине по наследству от СССР, со временем превратила мощную модернизированную страну в государство с самыми низкими доходами. И Петр Порошенко, находящийся у власти почти 5 лет, эту ситуацию никак не изменил.Комментируя ситуацию, политолог и кандидат исторических наук Антон Бредихин, возглавляющий Центр этнических и международных исследований, подчеркнул, что подобное мнение – не обвинение, а констатация фактов.