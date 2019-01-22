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Депутат Рады объяснил, почему за 27 лет независимости Украина превратилась в беднейшую страну Европы

Депутат Верховной Рады объяснил, почему за 27 лет независимости Украина превратилась в беднейшую страну Европы. По мнению Дмитрия Добродомова, этот факт является позорным политическим провалом.

Депутат Рады объяснил, почему за 27 лет независимости Украина превратилась в беднейшую страну Европы

Украинский нардеп заявил, что с 1991 года, когда Киев получил долгожданную «незалежнисть», руководители страны проводили политику исключительно в собственных интересах. Выкачка ресурсов, доставшихся Украине по наследству от СССР, со временем превратила мощную модернизированную страну в государство с самыми низкими доходами. И Петр Порошенко, находящийся у власти почти 5 лет, эту ситуацию никак не изменил.

Комментируя ситуацию, политолог и кандидат исторических наук Антон Бредихин, возглавляющий Центр этнических и международных исследований, подчеркнул, что подобное мнение – не обвинение, а констатация фактов.

«Это реальность, в которой живут граждане Украины», - заявил политолог, слова которого приводит портал «Народные новости».



 
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Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 20:57

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