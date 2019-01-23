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Бывшая возлюбленная Александра Головина живет с ребенком в нищете

Светлана Белогурова в очередной раз пришла на телепрограмму «Пусть говорят», где рассказала, что она с ребенком оказалась на грани нищеты. Экс-возлюбленная Александра Головина воспитывает дочку, которую она родила от актера.

Бывшая возлюбленная Александра Головина живет с ребенком в нищете

Настасья Самбурская, обозлившись на Белогурову, рассказала, что ранее она поддерживала Светлану, которую обеспечивала жильем и деньгами, а также предоставила возможность работать. Однако молодая мама решила рассказать на всю страну о своих отношениях с Александром Головиным. После данного поступка Настасья перестала ей помогать. В свою защиту девушка заявила, что материальные вопросы она хотела решить не с Самбурской, а именно с Головиным, поблагодарив актрису за все. По ее словам, она пришла на шоу, так как хочет «стать независимой».

Бывшая возлюбленная Александра Головина живет с ребенком в нищете

Светлана в настоящее время проживает с дочерью у своей знакомой. Адвокат Катя Гордон помогает Белогуровой привлечь Александра к выплате алиментов. Кирилл Емельянов заявил, что Головину не стоит поддаваться на провокации Светланы. При этом Елена Захарова уверена, что в возникшей ситуации виноваты оба.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 08:20

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