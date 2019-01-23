Бывшая возлюбленная Александра Головина живет с ребенком в нищете





Настасья Самбурская, обозлившись на Белогурову, рассказала, что ранее она поддерживала Светлану, которую обеспечивала жильем и деньгами, а также предоставила возможность работать. Однако молодая мама решила рассказать на всю страну о своих отношениях с Александром Головиным. После данного поступка Настасья перестала ей помогать. В свою защиту девушка заявила, что материальные вопросы она хотела решить не с Самбурской, а именно с Головиным, поблагодарив актрису за все. По ее словам, она пришла на шоу, так как хочет «стать независимой».Светлана в настоящее время проживает с дочерью у своей знакомой. Адвокат Катя Гордон помогает Белогуровой привлечь Александра к выплате алиментов. Кирилл Емельянов заявил, что Головину не стоит поддаваться на провокации Светланы. При этом Елена Захарова уверена, что в возникшей ситуации виноваты оба.