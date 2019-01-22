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Ученые: Глобальное потепление спровоцировало массовую миграцию криля

Начиная с 20-х годов прошлого столетия, ученые наблюдали за основным массивом популяции мелких планктонных ракообразных (крилей). Оказалось, что за последние 90 лет они мигрировали почти на 450 километров в сторону более высоких широт. Результаты научной работы, опубликованные в издании Nature, гласят, что это напрямую связано с глобальным потеплением.
Ученые: Глобальное потепление спровоцировало массовую миграцию криля

В высоких широтах южных морей потепление чувствуется ярче всего: например, можно упомянуть таяние льдов Антарктиды. Именно в этом районе обитают антарктические крили – самые важные виды мелких ракообразных для мирового морского промысла. Важнее всего, что они – очень важный элемент в пищевой цепочке данных вод, промежуточное звено между фитопланктоном и хищными животными. Начиная с 1926 года, специалисты исследовали температуру воды в северной части Антарктиды, также во внимание брались записи об улове и размеры ракообразных.

Благодаря современным технологиям вероятность ошибки свелось к минимуму. Оказалось, что активный рыбный промысел очень отрицательно влияет на популяцию криля. В добавок к этому, за последние полвека большая часть популяции ракообразных переместилась южнее, также удалось выяснить, что процессы размножения у них нарушены. Таким образом, речь идёт не только о негативном влиянии человека, но и о глобальном потеплении (прежде всего, это связывают с повышающейся температурой в южной части Индийского океана).



 
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Наука
Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 21:07

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