Ученые: Глобальное потепление спровоцировало массовую миграцию криля





В высоких широтах южных морей потепление чувствуется ярче всего: например, можно упомянуть таяние льдов Антарктиды. Именно в этом районе обитают антарктические крили – самые важные виды мелких ракообразных для мирового морского промысла. Важнее всего, что они – очень важный элемент в пищевой цепочке данных вод, промежуточное звено между фитопланктоном и хищными животными. Начиная с 1926 года, специалисты исследовали температуру воды в северной части Антарктиды, также во внимание брались записи об улове и размеры ракообразных.Благодаря современным технологиям вероятность ошибки свелось к минимуму. Оказалось, что активный рыбный промысел очень отрицательно влияет на популяцию криля. В добавок к этому, за последние полвека большая часть популяции ракообразных переместилась южнее, также удалось выяснить, что процессы размножения у них нарушены. Таким образом, речь идёт не только о негативном влиянии человека, но и о глобальном потеплении (прежде всего, это связывают с повышающейся температурой в южной части Индийского океана).