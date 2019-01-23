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Аппарат NASA снял на камеру загадочный синий огонек над поверхностью Марса

Представители американского национального космического агентства NASA в Twitter опубликовали короткое видео, которое демонстрирует работу на Марсе специального посадочного модуля типа «InSight». На видео также был замечен загадочный синий огонёк, который двигается над поверхностью планеты.

Аппарат NASA снял на камеру загадочный синий огонек над поверхностью Марса

На видео видно сейсмометр аппарата, который опускается на поверхность Марса, чтобы обнаружить сейсмические толчки. По словам экспертов NASA, толчки пока не выявили, но в скором времени автономную станцию переведут в режим круглосуточной работы. После этого всё должно проясниться. Между тем, пользователи Сети заметили на кадрах загадочную аномалию. Речь ведётся о голубоватом огоньке, который совершает заметные движения над поверхностью Красной планеты.


Продолжительность ролика составляет пару секунд. Поэтому трудно понять, пролетало ли данное странное свечение мимо либо оно вращалось на одном месте.



 
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Наука
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 08:00

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