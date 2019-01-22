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Обезображенное «лицо» пришельца найдено на Марсе

На фотографиях Марса известный уфолог Скотт Уоринг нашел «лицо» пришельца в обезображенном состоянии. По его мнению, речь идёт об очередном доказательстве инопланетной жизни.
Обезображенное «лицо» пришельца найдено на Марсе

На своем официальном сайте Уоринг отметил, что разглядел часть головы инопланетянина с помощью изображений марсохода Curiosity. Скептик отметил, что у существа огромный круглый нос, небольшая нижняя челюсть, небольшие глазницы и открытый рот. Скорее всего, это свидетельствует о том, что пришельцы в своё время обитали на Марсе. Более того, уфолог вскоре нашёл не менее 100 таких лиц на «красной планете», возможно, это лишь один из многих разумных видов, которые он определял ранее.

Интернет-пользователи заинтересовались находкой Уоринга: часть юзеров поверили специалисту, а критики же потребовали более весомых доказательств.



 
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Наука
Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 20:32

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