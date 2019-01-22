Обезображенное «лицо» пришельца найдено на Марсе





На своем официальном сайте Уоринг отметил, что разглядел часть головы инопланетянина с помощью изображений марсохода Curiosity. Скептик отметил, что у существа огромный круглый нос, небольшая нижняя челюсть, небольшие глазницы и открытый рот. Скорее всего, это свидетельствует о том, что пришельцы в своё время обитали на Марсе. Более того, уфолог вскоре нашёл не менее 100 таких лиц на «красной планете», возможно, это лишь один из многих разумных видов, которые он определял ранее.Интернет-пользователи заинтересовались находкой Уоринга: часть юзеров поверили специалисту, а критики же потребовали более весомых доказательств.