Татьянин день: самые знаменитые Татьяны отечественного театра и кино





. Родилась в 1904 году в Москве. Несмотря на отсутствие профессионального актерского образования, за свою жизнь она исполнила множество ролей в театральных постановках и кино, озвучивала художественные фильмы и мультфильмы. Всенародную славу актриса обрела в довольно солидном возрасте – в 49 лет. Зрителю она и полюбилась игрой пожилых персонажей: мам, бабушек, тетушек, соседок, учительниц, экономок, уборщиц. Хотя в ее послужном списке почти не было главных ролей, многомиллионная армия поклонников обожала артистку за искренность, энергичность, талант и особую харизму, присущую только лишь ей. В последние годы жизни Татьяна Пельтцер испытывала проблемы с памятью – забывала тексты, путала фразы, однако продолжала играть в театре. Зрители непременно хотели видеть свою любимицу на сцене, поэтому руководители театра решили поступить следующим образом. Во время игры в спектаклях Татьяна Пельтцер молчала, а ее слова произносил кто-то из ее коллег, например, Александр Абдулов. Умерла актриса в возрасте 88 лет.. Родилась в 1933 году. Сыграла в театре и кино множество ярких ролей. На экране и на сцене она создавала образы женщин с сильной и широкой натурой. Ее исполнению были присущи драматизм, свежесть чувств, непосредственность, эмоциональная насыщенность, любовь к жизни. Помимо актерской работы занималась режиссурой, работала на радио. Татьяна Доронина является обладательницей многих званий, наград и премий.. Родилась в 1947 году в Ленинграде. Среди ее работ роли в фильмах, ставших классикой отечественного кинематографа, таких, как «Самая обаятельная и привлекательная» и «Здравствуйте, я ваша тетя!». На сегодняшний день за плечами у актрисы более сотни ролей в театре и кино. Невзирая на солидный возраст, Татьяна Васильева старается идти в ногу со временем и активно снимается в сериалах. После роли заместителя директора учебного заведения в мистическом сериале «Закрытая школа» она обрела популярность и среди молодежи.. Родилась в 1953 году в Сталинграде. Играла в театре и кино, однако всенародную славу она заслужила благодаря работе на телевидении. В разные годы вела программы «Однажды осенью», «Утро», «Песня года», «Рядом с тобой», «Татьянин день», «Дело вкуса», «Формула любви», а также другие телешоу. Особенно ее обожали маленькие зрители. Они с нетерпением ждали новые выпуски передач «Спокойной ночи, малыши» и «В гостях у сказки», чтобы увидеть свою любимую тетю Таню.. Родилась в 1965 году в Одессе. Стала знаменитой после исполнения роли красавицы Анастасии Ягужинской в фильмах о приключениях гардемаринов. Примечательно, что эта работа была ее актерским дебютом. Артистка играла и в театральных постановках, но свое призвание нашла именно в киноиндустрии, на ее счету участие в более чем сотне художественных фильмов и телесериалов. В настоящее время Татьяна Лютаева снимается в картине «Гардемарины 4», в которой исполняет роль героини, прославившей ее на всю страну более трех десятков лет назад.. Родилась в 1957 году в Москве. Прославилась после участия в фильмах «Покровские ворота», «Блондинка за углом» и «Забытая мелодия для флейты». Хотя некоторое время назад у актрисы возникли проблемы со здоровьем, она продолжает вести активную творческую деятельность и снимается кино и сериалах. Среди ее последних работ роли в таких проектах, как «Мамочки» и «О чем говорят мужчины. Продолжение».