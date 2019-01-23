Огромная «летающая тарелка» попалась на камеру пассажира самолета





Инцидент случился в сентябре прошлого года, когда китаец по имени Мин Ян летел вместе со своей супругой в Нидерланды. Рассеянно поглядывая в иллюминатор, неожиданно он увидел странный объект, напоминающее облако с темной полосой по середине. Точные геометрические пропорции вызывали сомнения в природном происхождении НЛО, и мужчина решил снять увиденное на камеру смартфона.Долгое время он колебался, стоит ли обнародовать свой материал, но потом его уговорили друзья. Мол, пускай все посмотрят на это нечто, может быть кто-то и сможет разобраться, что это было такое. Впрочем, объяснить происхождение «летающей тарелки» так до сих пор никто толком и не смог.Корабль пришельцев или настоящее облако странной формы, роботизированная машина для наблюдений или что-то еще – в Сети продолжаются дискуссии о том, что это было вообще.