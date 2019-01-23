Огромная «летающая тарелка» попалась на камеру пассажира самолета
Огромная «летающая тарелка» попалась на камеру пассажира самолета, летевшего из Аргентины в Нидерланды. И хотя автор ролика выложил его в Сеть совсем недавно, необычное видео привлекло массу общественного внимания и вызвало бурные споры.
Инцидент случился в сентябре прошлого года, когда китаец по имени Мин Ян летел вместе со своей супругой в Нидерланды. Рассеянно поглядывая в иллюминатор, неожиданно он увидел странный объект, напоминающее облако с темной полосой по середине. Точные геометрические пропорции вызывали сомнения в природном происхождении НЛО, и мужчина решил снять увиденное на камеру смартфона.
Долгое время он колебался, стоит ли обнародовать свой материал, но потом его уговорили друзья. Мол, пускай все посмотрят на это нечто, может быть кто-то и сможет разобраться, что это было такое. Впрочем, объяснить происхождение «летающей тарелки» так до сих пор никто толком и не смог.
Корабль пришельцев или настоящее облако странной формы, роботизированная машина для наблюдений или что-то еще – в Сети продолжаются дискуссии о том, что это было вообще.
Инцидент случился в сентябре прошлого года, когда китаец по имени Мин Ян летел вместе со своей супругой в Нидерланды. Рассеянно поглядывая в иллюминатор, неожиданно он увидел странный объект, напоминающее облако с темной полосой по середине. Точные геометрические пропорции вызывали сомнения в природном происхождении НЛО, и мужчина решил снять увиденное на камеру смартфона.
Долгое время он колебался, стоит ли обнародовать свой материал, но потом его уговорили друзья. Мол, пускай все посмотрят на это нечто, может быть кто-то и сможет разобраться, что это было такое. Впрочем, объяснить происхождение «летающей тарелки» так до сих пор никто толком и не смог.
Корабль пришельцев или настоящее облако странной формы, роботизированная машина для наблюдений или что-то еще – в Сети продолжаются дискуссии о том, что это было вообще.
В мире
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 07:00