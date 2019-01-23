АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Создатели овечки Долли намерены вывести устойчивых к гриппу цыплят для предотвращения пандемии
EUR 75.55 USD 66.55
Курс валют на 23.01.2019

Огромная «летающая тарелка» попалась на камеру пассажира самолета

Огромная «летающая тарелка» попалась на камеру пассажира самолета, летевшего из Аргентины в Нидерланды. И хотя автор ролика выложил его в Сеть совсем недавно, необычное видео привлекло массу общественного внимания и вызвало бурные споры.

Огромная «летающая тарелка» попалась на камеру пассажира самолета

Инцидент случился в сентябре прошлого года, когда китаец по имени Мин Ян летел вместе со своей супругой в Нидерланды. Рассеянно поглядывая в иллюминатор, неожиданно он увидел странный объект, напоминающее облако с темной полосой по середине. Точные геометрические пропорции вызывали сомнения в природном происхождении НЛО, и мужчина решил снять увиденное на камеру смартфона.

Долгое время он колебался, стоит ли обнародовать свой материал, но потом его уговорили друзья. Мол, пускай все посмотрят на это нечто, может быть кто-то и сможет разобраться, что это было такое. Впрочем, объяснить происхождение «летающей тарелки» так до сих пор никто толком и не смог.


Корабль пришельцев или настоящее облако странной формы, роботизированная машина для наблюдений или что-то еще – в Сети продолжаются дискуссии о том, что это было вообще.



 
+Дзен +Яндекс новости
В мире
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 07:00

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Создатели овечки Долли намерены вывести
Ученые нашли связь между ожирением у
Аппарат NASA снял на камеру загадочный
Александр Гобозов устроил фотосессию с
Смартфон Honor V20 Moschino Edition
Огромная «летающая тарелка» попалась на
Дарья Донцова рассказала в Instagram,
OPPO вскоре представит прототип нового
Таисия Повалий пришла на концерт
Хэтчбек Ford Fiesta 1978 года выпуска
Иосифу Кобзону посмертно разрешили
Поклонники заподозрили Марию Горбань в
Меган Маркл не помирится с семьей из-за
Samsung готовит свой вариант
ОЗУ на 10 Гб станет нормой для
Ученые: Свежий воздух и домашние
"Юность в сапогах": Как изменились
Гоген Солнцев боится, что его пожилая
Lexus в России в прошлом году увеличил
Ученые: Глобальное потепление
Ученые назвали 5 естественных способов,
Депутат Рады объяснил, почему за 27 лет
Обезображенное «лицо» пришельца найдено
После драки с Максимом Виторганом у
Эксперты анонсировали рейтинг
Пожарники Мурманской области обратились
Александра Шева и Виктор Шароваров
Треть будущих мам не верит, что курение
Ольга Бузова, Вера Брежнева и еще шесть
Николай Басков рассказал о своей
Просмотреть все новости