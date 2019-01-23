Дарья Донцова рассказала в Instagram, откуда черпает сюжеты для своих книг
Дарья Донцова в соцсети Instagram опубликовала пост, в котором рассказала поклонникам, откуда берет идеи для своих произведений. Писательница отметила, что сюжеты для создания книг она встречает практически везде.
Дарья Донцова сопроводила пост фото, на котором запечатлен суп с лапшой. По ее словам, она приняла решение пообедать заказной едой. Однако к блюду сотрудники кафе поставили только вилку с ножом, забыв положить ложку. Писательница заявила, что данная ситуация ее очень повеселила. Знаменитость, поедая заказанную еду, придумала книгу о девушке, которой подали к супу вилку с ножом.
Блюдо Дарья Донцова все же съела, ведь оно было очень вкусным. Знаменитость выела с супа лапшу, а также курицу вилкой, а бульон она не тронула. Фолловеры поблагодарили писательницу за позитивный рассказ. Поклонники заявили, что если писательница напишет книгу о девушке и супе, то они готовы ее купить.
Дарья Донцова сопроводила пост фото, на котором запечатлен суп с лапшой. По ее словам, она приняла решение пообедать заказной едой. Однако к блюду сотрудники кафе поставили только вилку с ножом, забыв положить ложку. Писательница заявила, что данная ситуация ее очень повеселила. Знаменитость, поедая заказанную еду, придумала книгу о девушке, которой подали к супу вилку с ножом.
Блюдо Дарья Донцова все же съела, ведь оно было очень вкусным. Знаменитость выела с супа лапшу, а также курицу вилкой, а бульон она не тронула. Фолловеры поблагодарили писательницу за позитивный рассказ. Поклонники заявили, что если писательница напишет книгу о девушке и супе, то они готовы ее купить.
Культура
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 06:00