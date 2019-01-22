После драки с Максимом Виторганом у Константина Богомолова обнаружили травму черепа и перелом носа

«Прекрасный врач собрал мой переломанный в двух местах нос и привел смещенные кости черепа в более-менее приличное состояние, в связи с чем я могу представить вам невероятную команду спектакля «Преступление и наказание», к которому я приступаю», - написал он.





По информации очевидцев, режиссер находился в ресторане, когда туда вошел актер. Между мужчинами состоялся короткий разговор, и уже через минуту они оба вышли на улицу, куда спустя время ринулись охранники заведения. В помещение вернулся Константин с разбитым носом. Он отказался от госпитализации, сходил умылся, после чего ушел.Сегодня Богомолов на своей странице в соцсети Instagram подтвердил, что был участником драки, в результате которой у него обнаружили смещение костей черепа и перелом носа.Стоит отметить, что режиссер не стал раскрывать личность своего обидчика, а потому достоверно неизвестно, действительно ли во всем виноват Максим Виторган или же на мужчину напал кто-то другой, а очевидцы просто обознались.