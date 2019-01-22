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После драки с Максимом Виторганом у Константина Богомолова обнаружили травму черепа и перелом носа

Вчера в Сети появилась новость о том, что супруг бывшей ведущей реалити-шоу «Дом-2» Ксении Собчак Максим Виторган устроил в центре Москвы потасовку с предполагаемым любовником своей жены Константином Богомоловым.

По информации очевидцев, режиссер находился в ресторане, когда туда вошел актер. Между мужчинами состоялся короткий разговор, и уже через минуту они оба вышли на улицу, куда спустя время ринулись охранники заведения. В помещение вернулся Константин с разбитым носом. Он отказался от госпитализации, сходил умылся, после чего ушел.

После драки с Максимом Виторганом у Константина Богомолова обнаружили травму черепа и перелом носа

Сегодня Богомолов на своей странице в соцсети Instagram подтвердил, что был участником драки, в результате которой у него обнаружили смещение костей черепа и перелом носа.

«Прекрасный врач собрал мой переломанный в двух местах нос и привел смещенные кости черепа в более-менее приличное состояние, в связи с чем я могу представить вам невероятную команду спектакля «Преступление и наказание», к которому я приступаю», - написал он.

Стоит отметить, что режиссер не стал раскрывать личность своего обидчика, а потому достоверно неизвестно, действительно ли во всем виноват Максим Виторган или же на мужчину напал кто-то другой, а очевидцы просто обознались.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 20:06

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