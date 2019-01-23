OPPO вскоре представит прототип нового смартфона OPPO F11 PRO
OPPO планирует вскоре представить прототип нового смартфона OPPO F11 PRO. Он будет применять технологию десятикратного оптического зума.
Устройство планируют презентовать 23 февраля непосредственно перед MWC. Согласно полученным данным, версия F11 Pro должна оснащаться основной камерой, которая получит десятикратный оптический зум. Также устройство наделят круглым отверстием, расположенным в активной области дисплея и предназначенным для фронтальной камеры. Такое же размещение наблюдается у версии Huawei Nova 4 и Honor View 20, а также прочих новых устройств.
Ранее передавалось, что в информационной базе тайваньского регулятора появились сведения касательно одного из смартфонов Oppo, имеющего модельный номер CPH1969.
Устройство планируют презентовать 23 февраля непосредственно перед MWC. Согласно полученным данным, версия F11 Pro должна оснащаться основной камерой, которая получит десятикратный оптический зум. Также устройство наделят круглым отверстием, расположенным в активной области дисплея и предназначенным для фронтальной камеры. Такое же размещение наблюдается у версии Huawei Nova 4 и Honor View 20, а также прочих новых устройств.
Ранее передавалось, что в информационной базе тайваньского регулятора появились сведения касательно одного из смартфонов Oppo, имеющего модельный номер CPH1969.
Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 05:00