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OPPO вскоре представит прототип нового смартфона OPPO F11 PRO

OPPO планирует вскоре представить прототип нового смартфона OPPO F11 PRO. Он будет применять технологию десятикратного оптического зума.

OPPO вскоре представит прототип нового смартфона OPPO F11 PRO

Устройство планируют презентовать 23 февраля непосредственно перед MWC. Согласно полученным данным, версия F11 Pro должна оснащаться основной камерой, которая получит десятикратный оптический зум. Также устройство наделят круглым отверстием, расположенным в активной области дисплея и предназначенным для фронтальной камеры. Такое же размещение наблюдается у версии Huawei Nova 4 и Honor View 20, а также прочих новых устройств.

Ранее передавалось, что в информационной базе тайваньского регулятора появились сведения касательно одного из смартфонов Oppo, имеющего модельный номер CPH1969.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 05:00

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