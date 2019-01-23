Хэтчбек Ford Fiesta 1978 года выпуска почти без пробега выставлен на аукцион





Fiesta в своё время была выкуплена представителями лондонского Научного музея, став часть экспозиции, посвященной медицине: на ней было показано, как пожилая пара садится и выходит из автомобиля. Машина находилась в музее до 2017 года, затем в музее наметился ремонт, поэтому её пришлось перенести на первый этаж, предварительно разобрав.Рабочий, заново собравший авто, решил поставить ее на учет и летом прошлого года продал почти за 12 тысяч фунтов (почти миллион рублей). На данный момент новый владелец выставил Ford Fiesta 1978 на аукцион, но теперь за неё хочет выручить не более 8,5 тысяч фунтов (730 тысяч рублей).