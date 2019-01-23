АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
"Юность в сапогах": Как изменились актеры сериала "Солдаты" спустя 15 лет?
EUR 75.55 USD 66.55
Курс валют на 23.01.2019

Хэтчбек Ford Fiesta 1978 года выпуска почти без пробега выставлен на аукцион

В феврале в рамках британского аукциона H&H Classics будет продан хэтчбек Ford Fiesta первой генерации, выпущенный около 40 лет назад. Данный экземпляр транспортного средства сохранился в прекрасном состоянии, ведь его пробег не превышает и 230 километров.

Хэтчбек Ford Fiesta 1978 года выпуска почти без пробега выставлен на аукцион

Fiesta в своё время была выкуплена представителями лондонского Научного музея, став часть экспозиции, посвященной медицине: на ней было показано, как пожилая пара садится и выходит из автомобиля. Машина находилась в музее до 2017 года, затем в музее наметился ремонт, поэтому её пришлось перенести на первый этаж, предварительно разобрав.

Рабочий, заново собравший авто, решил поставить ее на учет и летом прошлого года продал почти за 12 тысяч фунтов (почти миллион рублей). На данный момент новый владелец выставил Ford Fiesta 1978 на аукцион, но теперь за неё хочет выручить не более 8,5 тысяч фунтов (730 тысяч рублей).



 
+Дзен +Яндекс новости
Авто
Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 03:00

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Хэтчбек Ford Fiesta 1978 года выпуска
Иосифу Кобзону посмертно разрешили
Поклонники заподозрили Марию Горбань в
Меган Маркл не помирится с семьей из-за
Samsung готовит свой вариант
ОЗУ на 10 Гб станет нормой для
Ученые: Свежий воздух и домашние
"Юность в сапогах": Как изменились
Гоген Солнцев боится, что его пожилая
Lexus в России в прошлом году увеличил
Ученые: Глобальное потепление
Ученые назвали 5 естественных способов,
Депутат Рады объяснил, почему за 27 лет
Обезображенное «лицо» пришельца найдено
После драки с Максимом Виторганом у
Эксперты анонсировали рейтинг
Пожарники Мурманской области обратились
Александра Шева и Виктор Шароваров
Треть будущих мам не верит, что курение
Ольга Бузова, Вера Брежнева и еще шесть
Николай Басков рассказал о своей
Алексей Купин приедет на выписку из
Анастасия Волочкова показала публике
Дмитрий Дмитренко удивил зрителей
Маргарита Ларченко не поедет на выписку
«Дом-2» запускает новое шоу «Спаси свою
Александр Лукашенко занялся
В Avon извинились перед женщинами после
На пресс-конференции о достижениях
Учёные России и США определили возраст
Просмотреть все новости