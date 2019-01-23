Хэтчбек Ford Fiesta 1978 года выпуска почти без пробега выставлен на аукцион
В феврале в рамках британского аукциона H&H Classics будет продан хэтчбек Ford Fiesta первой генерации, выпущенный около 40 лет назад. Данный экземпляр транспортного средства сохранился в прекрасном состоянии, ведь его пробег не превышает и 230 километров.
Fiesta в своё время была выкуплена представителями лондонского Научного музея, став часть экспозиции, посвященной медицине: на ней было показано, как пожилая пара садится и выходит из автомобиля. Машина находилась в музее до 2017 года, затем в музее наметился ремонт, поэтому её пришлось перенести на первый этаж, предварительно разобрав.
Рабочий, заново собравший авто, решил поставить ее на учет и летом прошлого года продал почти за 12 тысяч фунтов (почти миллион рублей). На данный момент новый владелец выставил Ford Fiesta 1978 на аукцион, но теперь за неё хочет выручить не более 8,5 тысяч фунтов (730 тысяч рублей).
Fiesta в своё время была выкуплена представителями лондонского Научного музея, став часть экспозиции, посвященной медицине: на ней было показано, как пожилая пара садится и выходит из автомобиля. Машина находилась в музее до 2017 года, затем в музее наметился ремонт, поэтому её пришлось перенести на первый этаж, предварительно разобрав.
Рабочий, заново собравший авто, решил поставить ее на учет и летом прошлого года продал почти за 12 тысяч фунтов (почти миллион рублей). На данный момент новый владелец выставил Ford Fiesta 1978 на аукцион, но теперь за неё хочет выручить не более 8,5 тысяч фунтов (730 тысяч рублей).
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Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 03:00