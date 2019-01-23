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Таисия Повалий пришла на концерт Светланы Лободы с букетом белых роз

Недавно состоялся концерт популярной певицы Светланы Лободы в Crocus City Hall. Мероприятие посетили многие именитые звезды отечественного шоу-бизнеса. Также поддержать исполнительницу пришла и ее коллега и соотечественница Таисия Повалий.


Таисия Повалий пришла на концерт Светланы Лободы с букетом белых роз

Концерт Светланы Лободы прошел в Crocus City Hall в прошлые выходные. Посмотреть шоу украинской певицы пришли многие знаменитости, в числе которых были такие мега-звезды, как Алла Пугачева, Максим Галкин, Вера Брежнева и Николай Басков. Таисия Повалий, уроженка Украины, также появилась на мероприятии, чтобы поддержать землячку.

На своей странице в социальной сети Instagram 54-летняя певица опубликовала фото, на котором держит в руках роскошный букет белых роз. В комментарии к снимку она написала, что находится в предвкушении шоу Светланы Лободы.

На концерте Светлана Лобода порадовала поклонников своего творчества, спев все свои хиты. Она несколько раз появлялась перед публикой в новых концертных нарядах и исполняла танцевальные номера, вызывая восхищение своим талантом.



 
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Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 04:00

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