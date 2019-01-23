Таисия Повалий пришла на концерт Светланы Лободы с букетом белых роз

Концерт Светланы Лободы прошел в Crocus City Hall в прошлые выходные. Посмотреть шоу украинской певицы пришли многие знаменитости, в числе которых были такие мега-звезды, как Алла Пугачева, Максим Галкин, Вера Брежнева и Николай Басков. Таисия Повалий, уроженка Украины, также появилась на мероприятии, чтобы поддержать землячку.На своей странице в социальной сети Instagram 54-летняя певица опубликовала фото, на котором держит в руках роскошный букет белых роз. В комментарии к снимку она написала, что находится в предвкушении шоу Светланы Лободы.На концерте Светлана Лобода порадовала поклонников своего творчества, спев все свои хиты. Она несколько раз появлялась перед публикой в новых концертных нарядах и исполняла танцевальные номера, вызывая восхищение своим талантом.