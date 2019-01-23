Иосифу Кобзону посмертно разрешили въезжать в ЕС





В 2015 году Иосиф Давыдович попал под санкции ЕС вместе со многими другими российскими гражданами. Артисту запретили въезжать в страны Евросоюза, а также заморозили счета в банках. Брюссель внес Кобзона в «черный список» из-за его позиции по возникшей кризисной ситуации на территории Украины. Однако в 2015 году народному артисту РФ все же удалось открыть национальную визу Италии благодаря лидеру России Владимиру Путину. Певцу в данной стране разрешили пройти лечение, но посещать другие государства ЕС было запрещено.30 августа прошедшего года Иосиф Кобзон скончался от рака четвертой степени. Народному артисту РФ было 80 лет.