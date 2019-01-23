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Иосифу Кобзону посмертно разрешили въезжать в ЕС

На портале базы данных ЕС опубликовано сообщение о том, что из санкционного списка будет удалена запись с упоминанием умершего Иосифа Давыдовича Кобзона. Также там сообщается, что артисту посмертно разрешен въезд в страны Евросоюза.

Иосифу Кобзону посмертно разрешили въезжать в ЕС

В 2015 году Иосиф Давыдович попал под санкции ЕС вместе со многими другими российскими гражданами. Артисту запретили въезжать в страны Евросоюза, а также заморозили счета в банках. Брюссель внес Кобзона в «черный список» из-за его позиции по возникшей кризисной ситуации на территории Украины. Однако в 2015 году народному артисту РФ все же удалось открыть национальную визу Италии благодаря лидеру России Владимиру Путину. Певцу в данной стране разрешили пройти лечение, но посещать другие государства ЕС было запрещено.

30 августа прошедшего года Иосиф Кобзон скончался от рака четвертой степени. Народному артисту РФ было 80 лет.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 02:00

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