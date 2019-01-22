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Александра Шева и Виктор Шароваров снова вместе

Недавно бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Александра Шева сообщила своим подписчикам в социальной сети Instagram о том, что они с Виктором Шароваровым снова расстались.

Напомним, что после ухода с телепроекта молодые люди снимали вместе квартиру в Москве и утверждали, что являются парой. Однако спустя несколько месяцев они разошлись.

Александра Шева и Виктор Шароваров снова вместе

Все дело в том, что парень нашел у своей возлюбленной в телефоне переписку, в которой неизвестный мужчина пообещал хорошо заплатить Саше, если она будет высылать ему свои интимные видео и фотографии.

В итоге Шароваров вспылил, собрал вещи и уехал в родной Краснодар, заявив, что они с Шевой совершенно разные люди и, что глупо было надеяться на то, что у них получится построить крепкие отношения.

Александра Шева и Виктор Шароваров снова вместе

Многие пользователи Сети были расстроены, однако несколько дней назад экс-звезда телестройки в интервью рассказала, что вновь живет с Витей, они помирились, и у них все хорошо.

«Между нами был холод на протяжении 2-3 недель, но Витю ко мне тянуло. Лично я не считала это за расставание. Сейчас мы вместе, идем дальше, у нас много планов на будущее», - сообщила девушка.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 19:31

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