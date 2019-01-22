Треть будущих мам не верит, что курение каннабиса во время беременности угрожает их плоду





Ученые из Университета Британской Колумбии (Канада) изучили данные 272000 беременных женщин, принимавших участие в шести исследованиях, проведенных ранее. Обобщив полученные сведения, они пришли к выводу о том, что треть участниц считает курение каннабиса во время беременности безопасным для будущего ребенка.Также эксперты выяснили, что многие беременные женщины просто не уведомлены о потенциальных рисках употребления растительного наркотика в период вынашивания ребенка.При этом по результатам некоторых исследований, было выявлено, что такие действия будущей матери могут стать причиной того, что младенец родится либо мертвым, либо с низким весом, либо с патологией развития головного мозга.Один из авторов научной работы отметил, что за последнее десятилетие женщины стали все чаще употреблять каннабис во время беременности, хотя доказательства его безопасности ограничены и противоречивы. Учитывая, что растительный наркотик становится легальным во все большем числе стран, крайне важно, чтобы риски его курения во время беременности стали более ясными.Американские медики же вовсе настаивают на том, что если женщина планирует стать мамой или уже находится в «интересном положении», то ей лучше полностью отказаться от марихуаны.