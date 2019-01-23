Меган Маркл не помирится с семьей из-за жестких принципов принца Гарри





Бывшая звезда Голливуда не общается с родным отцом Томасом Марклом и другими родственниками. Меган Маркл прервала связь с близкими после того, как вышла замуж за сына принцессы Дианы. Сводная сестра герцогини Сассекской Саманта часто выступает с обвинениями в адрес родственницы, оскорбляя ее за нежелание видеться с семьей.По мнению Дункана Ларкомба, в Кенсингтонском дворце не одобрят решения героини "Форс-мажоров" помириться с родными. Особенно против этого самый близкий сейчас для 36-летней Маркл человек, ее муж принц Гарри. Репортер отметил, что наследнику престола Великобритании трудно прощать ошибки ближнему кругу.Рассуждая о характере принца, специалист вспомнил термин, использующийся в бейсболе - страйк-аут (ситуация, когда игрок выбывает после третьего пропуска мяча). У супруга Меган Маркл не три страйка, а один. Дункан Ларкомб сделал вывод, что Томас Маркл навлек сам такое наказание на себя, и теперь он не имеет никакого права общаться с дочерью.