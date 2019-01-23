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Поклонники заподозрили Марию Горбань в отношениях с Дмитрием Нагиевым

Мария Горбань смогла заинтриговать своих фанатов в соцсети Instagram, обнародовав фото, на котором она запечатлена с Дмитрием Нагиевым. Подписчики заподозрили ее в отношениях с актером.

Поклонники заподозрили Марию Горбань в отношениях с Дмитрием Нагиевым


В телесериалах «Отель «Элеон» и «Кухня» Горбань и Нагиев крайне убедительно сыграли любовников и даже супругов. Артисты настолько убедительно сыграли в фильмах страсть, что фолловеры, увидев их совместное фото, заподозрили звезд в настоящем любовном романе. Фолловеры отметили, что Дмитрий и Мария замечательно смотрятся вместе. Некоторые фанаты спросили у артистки, не ревнует ли ее супруг. Телезвезда на провокационные комментарии не стала отвечать.

В 2016 году Мария Горбань вышла замуж за Кирилла Зоткина. Пара сейчас занимается воспитанием дочери Стефании, родившейся в предыдущем браке артистки. Дмитрий Нагиев также любит различные провокации. Не так давно актер выложил в Сети весьма необычный снимок. На данном фото он запечатлен со спущенными штанами в нижнем белье.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 01:00

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